Hayvan hakları savunucusu tutuklandı

Ege Hayvan Hakları Federasyonu Yönetim Kurul Başkanı Funda Bayrı, sokak hayvanlarına işkence ve katliam yapan kişileri deşifre etmesinin ardından tutuklandı.

Hayvan hakları savunucusu Funda Bayrı, şahsi hesabından hayvan haklarını ihlal eden kişilerin görüntülerini paylaştığı gerekçesiyle tutuklandı. Bayrı’nın avukatı, 'Yasalar, hayvan hakları savunucularını korumakta da yetersiz kalıyor’ dedi.

Avukat Bilge Berk, Ege Hayvan Hakları Federasyonu Yönetim Kurul Başkanı 73 yaşındaki Funda Bayrı, şahsi hesabından hayvan haklarını ihlal eden kişilerin görüntülerini paylaştığı gerekçesiyle 1 Ağustos’ta tutuklanarak İzmir Şakran T Tipi Kadın Kapalı Cezaevi’ne gönderildiğini söyledi.

HAYVAN HAKLARINI İHLAL EDENLERİ DEŞİFRE ETTİ

Cumhuriyet’te yer alan habere göre Bayrı’nın avukatı Bilge Berk, toplamda üç yıl dört ay hapis cezası aldığını söyledi. Berk, şunları kaydetti:

“Bayrı’nın içeride olma nedeni Türk Ceza Kanunu’nun 136. maddesinde yer alan ‘Kişisel Verileri Ele Geçirme veya Yayma’ suçundan dolayı. Sokak hayvanlarına yapılan haksızlıkların deşifre edilmesi nedeniyle bu maddeden cezalandırıldı. İçtima kuralları nedeniyle başka davalardan da aynı maddeden kesinleşmiş mahkûmiyet kararları olması nedeniyle toplam 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. İtirazlarımızı yapacağız fakat 1 ay içeride kalacağını tahmin ediyoruz.”

‘AMACIM SOKAK HAYVANLARINA YAPILAN İŞKENCELERİ DUYURMAK’

Berk, Bayrı’nın amacının sokak hayvanlarına yapılanları dernek yöneticisi olarak duyurmak olduğunu belirterek “Ne yazık ki yasalar sokak canlarını korumakta yetersiz kaldığı gibi hayvan hakları savunucularını korumakta da yetersiz kalıyor” dedi.

Avukatı, Funda Bayrı’nın “Masum hayvanlara yapılan katliam ve işkencelere asla izin vermeyeceğimi bilmenizi isterim. Benim cezaevinde olmam masum canların yaşam hakkını savunduğum içindir” ifadelerini aktırdı.

Cumhuriyet