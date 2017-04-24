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  1. 24 Nisan 2017 19:07

Hayvan pazarını birbirine kattı !

Ağrı'da satılmak için hayvan pazarına götürülen inek kaçarak pazarı birbirine kattı.

Hayvan pazarını birbirine kattı !
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Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde sahibi tarafından satılmak üzere hayvan pazarına götürülen inek, bir anda sahibinin elinden kaçarak önüne geleni devirdi.

Ağrı Doğubayazıt'ta bulunan mal meydanına satılmak üzere getirilen bir inek, bir anda sahibine saldırarak kaçmaya başladı. Önüne çıkan vatandaşlara saldıran ineği görenler korku ve panik içinde kaçmaya başladı. Bir anda hayvan pazarını arenaya çeviren ineğin saldırganlığının sebebi sahibi tarafından da anlaşılmazken, kaçan inek pazarda bulunan vatandaşların yardımıyla bacaklarına ve boynuna ip atılarak etkisiz hale getirildi.

inek , hayvan pazarı , ağrı , satış