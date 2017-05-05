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  3. 05 Mayıs 2017 19:16

Hayvanat bahçesinde elektrikli tel rezaleti

Eskişehir'de hayvanat bahçesinde bir rakunun elektrikli çitte akıma kapılması sosyal medyada olay yarattı.

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Eskişehir'de, açılışı 29 Nisan'da yapılan hayvanat bahçesinde, "Koati" cinsi rakunun elektrikli çitte akıma kapılması, bir vatandaş tarafından çekilen görüntülere yansıdı. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 'Talihsiz kazayı yaşayan hayvanımızın, veteriner hekimlerimiz tarafından kontrolleri yapılmıştır. Tam anlamıyla sağlığına kavuşmasının ardından yaşam alanına geri bırakılacaktır' denildi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde 4 Mayıs'ta bir ziyaretçi tarafından kaydedilen görüntülerde, rakunun elektrikli çitte akıma kapılma anı yer alıyor.  Görüntülere, elektrik akımına kapılan rakunun etrafına diğer rakunların toplanması ve görevlilerin telaşı da yansıyor.

"Koati karantinaya alınmıştır"

Eskişehir Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, 4 Mayıs Perşembe günü Eskişehir Hayvanat Bahçesi'nde Koati cinsi rakunun kendi yaşam alanındaki çit engelini aşarak kısa aralıklarla düşük voltaj verilen engel çitinin arasına sıkıştığı belirtildi.

Rakunun burada yaşadığı kısa şokun ardından görevliler tarafından sıkıştığı yerden çıkartıldığı belirtilen açıklamada, "Koati karantinaya alınmıştır. Gerek sosyal medyada, gerek bazı yayın organlarının internet sitelerinde, oradaki bir vatandaş tarafından çekilen görüntüler farklı şekilde değerlendirilmiş ve yorumlanmıştır. Talihsiz kazayı yaşayan hayvanımızın, veteriner hekimlerimiz tarafından kontrolleri yapılmıştır. Tam anlamıyla sağlığına kavuşmasının ardından yaşam alanına geri bırakılacaktır." denildi

AA

elektrikli çit , hayvanat bahçesi