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HDP'li isme terör propagandasından gözaltı

HDP'li isme terör propagandasından gözaltı

HDP Kocaeli İl Başkanlığı Kongresi'nde terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle 1 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "HDP Kocaeli İl Başkanlığı organizesinde bugün gerçekleştirilen kongrede konuşmacı olan ve salonda bulunan kişileri sözde 'Kürdistan şehitleri' için saygı duruşuna davet eden S.Y. isimli şahıs 'terör örgütü propagandası' yapmak suçundan yakalanarak gözaltına alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, terör örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği aktarıldı.

Etiketler hdp terör terör propagandası gözaltı
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