HDP'lilere tepki gösterince saçı çekildi !

Denizli'de, yürüyüşle başlayan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlaması, olumsuz hava koşulları nedeniyle 2.5 saatte sona erdi. Yürüyüş sırasında balkona elinde Türk bayrağıyla çıkan bir vatandaş, yürüyüşe katılan HDP'lilere tepki göstererek bağırdı. Bir yakını ise bu genci, saçından tutup içeri sürüklemek istedi.

Denizli'deki 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Kutlaması Tertip Komitesi tarafından düzenlenen 1 Mayıs kutlamaları, saat 12.00'de, grupların 15 Temmuz Şehitler Delikliçınar Meydanı'nda toplanmasıyla başladı. CHP Denizli milletvekilleri Kazım Arslan ve Melike Basmacının da aralarında bulunduğu bazı siyasi parti, sivil toplum kuruluşları üyeleri, işçi sendikaları temsilcileri ve öğrencilerin katıldığı kutlamada LGBTİ bireyler deyer aldı.

SAÇINDAN TUTUP İÇERİ SÜRÜKLEDİ

Polis, yürüyüşün yapılacağı İstiklal Caddesi boyunca geniş güvenlik önlemi aldı. Yürüyüş sırasında balkona elinde Türk bayrağıyla çıkan bir genç, yürüyüşe katılan HDP'lilere tepki göstererek bağırdı. Gencin itaat etmeyi öğreneceksiniz dediği duyuldu. Bir yakını ise bu genci, saçından tutup içeri sürüklemek istedi. Ancak genç içeri girmeyerek grup uzaklaşana kadar bağırmaya devam etti. Yürüyüş sonunda miting alanına gelen gruplar, giriş noktasında arandı. Tertip komitesi üyeleri tarafından 1 Mayıs günüyle ilgili konuşmalar yapıldı.

Daha sonra çalan şarkılar eşliğinde halaylar çekildi. Kısa süreli yağmur ve rüzgar nedeniyle 17'.00'ye kadar sürmesi planlananan Denizli'deki 1 Mayıs kutlamaları saat 14.30'da sona erdi. Gruplar sessizce dağıldı. Denizli'de 1 Mayıs kutlamasına yaklaşık 1000 kişi katılırken, 600 polis de görev aldı. Mitingin sora ermesiyle alana giren Büyükşehir Belediyesi çalışanları, ellerinde süpürgelerle çöpleri temizlemeye başladı.