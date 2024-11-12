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Hepsi bozuk ve etiketsiz: Vatandaşa bunları yedireceklerdi

Hepsi bozuk ve etiketsiz: Vatandaşa bunları yedireceklerdi
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Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri, bozulmuş ve etiketsiz olarak sosyal medya üzerinden satılmaya çalışılan 1 ton sucuk ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Sahipata Mahallesi'nde bir depoda insan sağlığını tehlikeye sokacak biçimde bozulmuş ve değiştirilmiş, etiketsiz sucukların sosyal medyadan satışının yapıldığı yönünde ihbar aldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda denetim ekipleriyle depoya yapılan baskında piyasa değeri 250 bin TL olan 1089 kilogram sucuk ele geçirildi. Gıda denetim ekipleri tarafından olayla ilgili 3 şüpheli hakkında Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu gereğince 292 bin TL idari yaptırım uygulandı.

Şüpheliler hakkında adli soruşturma başlatıldı. 

Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri, bozulmuş ve etiketsiz olarak sosyal medya üzerinden satılmaya çalışılan 1 ton sucuk ele geçirdi.

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DHA

Etiketler Afyonkarahisar bozuk sucuk sosyal medya
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