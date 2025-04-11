İBB soruşturmasında 24 şirkete kayyum kararı
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İBB'ye yönelik soruşturmada 101 kişiye ait 24 şirkete kayyum atandı. Bu şirketler arasında İmamoğlu İnşaat da yer alıyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında 101 kişiye ait 24 şirkete doğrudan kayyum atandı.
Kayyum atanan şirketler arasında İmamoğlu İnşaat da var.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 'yolsuzluk' soruşturmasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 48 kişi tutuklanmıştı.
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