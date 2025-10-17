  1. Anasayfa
İBB'nin elinden alından Gezi Parkı ihaleye çıkıyor

İstanbul'un kalbi Beyoğlu'ndaki Gezi Parkı'nın işletme hakkı için ihale açılacak. İhaleyi kazanan firma, 30 bin metrekarelik alanın 3 yıllık kullanım hakkını elde edecek.

İstanbul'un en merkezi noktalarında yer alan sayılı yeşil alanlardan Gezi Parkı'nın işletim hakkı, 28 Ekim 2025 tarihinde yapılacak ihale ile kiraya verilecek. 

2021 yılında mahkeme kararıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) elinden alınan ve Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilen Gezi Parkı'nın 30 bin metrekarelik alanı, ihale usulüyle 3 yıl boyunca kiraya verilecek. 

BirGün'ün haberine göre Beyoğlu ilçesi Gümüşsuyu mahallesinde yer alan arazinin işletilmesi için belirlenen muhammen bedel aylık 600 bin liradan başlayacak. İhaleye katılacak taraflar için belirlenen geçici teminat bedeli ise 1 milyon 656 bin TL olarak belirlendi. 

