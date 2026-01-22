İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya hakkında olay iddia: ''Eşyalarını topladı, yerine gelecek isim belli''

  1. Anasayfa
Güncelleme:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın bakanlık makamında eşyalarını topladığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Yerlikaya'nın yerine İçişleri Bakanlığı görevine getireceği ismi belirlediği iddiası gündeme bomba gibi düştü.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın önceki akşam İçişleri Bakanlığı’ndaki makamına giderek eşyalarını topladığı iddia edildi.

Gazete Pencere'nin haberine göre, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Beştepe'deki görüşmesine ilişkin kulislerde kabine değişikliğinin ele alındığı konuşuluyor.

Yerlikaya’nın önceki akşam İçişleri Bakanlığı’ndaki makamına giderek eşyalarını toplattığı öne sürüldü.

Hem Yerlikaya’nın makamını toplattığı iddiası hem de Erdoğan ile Bahçeli’nin dün akşam yaptığı sürpriz görüşme kulisleri hareketlendirirken, yeni İçişleri Bakanı olarak anılan ismin ise İstanbul Valisi Davut Gül olduğu öne sürüldü.

Yerlikaya gibi Gül de atanması halinde İstanbul Valiliği görevinin ardından İçişleri Bakanı olacak.

 

GazetePencere

