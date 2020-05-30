İçişleri Bakanı Soylu: ''Herekol karargahı çöktü''

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Herekol dağlarından JÖH ve PÖH’lerimizden haberler var

5 terörist etkisiz hale getirildi Birisi sözde Herekol sorumlusuydu Ama en önemlisi; Çemçe grubu yok edilmişti, şimdi de sözde Herekol karargahı çöktü"