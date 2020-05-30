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  3. 30 Mayıs 2020 14:25

İçişleri Bakanı Soylu: ''Herekol karargahı çöktü''

İçişleri Bakanı Soylu, "Herekol Dağı'nda biri sözde Herekol sorumlusu 5 terörist etkisiz hale getirildi. En önemlisi de sözde Herekol karargahı çöktü" açıklamalarında bulundu.

İçişleri Bakanı Soylu: ''Herekol karargahı çöktü''
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Herekol dağlarından JÖH ve PÖH’lerimizden haberler var  

5 terörist etkisiz hale getirildi Birisi sözde Herekol sorumlusuydu Ama en önemlisi; Çemçe grubu yok edilmişti, şimdi de sözde Herekol karargahı çöktü"

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