İçişleri Bakanı Soylu’nun acı günü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun dayısı Ali İhsan Reis hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun dayısının hayatını kaybettiğini duyurdu.

Karaca paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“İçişleri Bakanımız Sn. Süleyman Soylu Bey’in dayısı ALİ İHSAN REİS amcamız vefat etmiştir. Mekanı Cennet olsun. Sn. Bakanımıza ve tüm aileye başsağlığı dileriz.”

Samsun’da yaşayan ve bir süredir kronik rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gören İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 85 yaşındaki dayısı Ali İhsan Reis, tedavi gördüğü Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bu sabah hayatını kaybetti. Reis’in cenazesi, yarın Bafra ilçesi Darboğaz Camisi’nde öğlen vakti kılınacak cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedilecek.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da cenaze için bu gece Samsun'a gideceği belirtildi.