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  3. 21 Aralık 2020 20:40

İçişleri Bakanlığı duyurdu! İki terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK/KCK'dan kaçan iki örgüt mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

İçişleri Bakanlığı duyurdu! İki terörist daha teslim oldu
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bölücü terör örgütü mensuplarının ikna yoluyla teslim olmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları sonucunda PKK/KCK terör örgütünden kaçan iki örgüt mensubu, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensuplarının son olarak Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Böylelikle bu yıl içerisinde ikna yoluyla PKK/KCK'dan kaçarak teslim olanların sayısı 234'e yükseldi.

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