İçişleri'nden İBB'ye bir inceleme daha

Fatih Sultan Mehmet Han’ın Gentine Bellini imzalı orijinal tablosu, ikinci kez ön inceleme konusu yapıldı. İBB’ye gönderilen ön inceleme talep yazısının altında tanıdık bir imza var. İmza sahibi, İBB soruşturmasını yürütürken siyasi müdahalelerden rahatsız olup görevi bırakan başmüfettişin yerine atanan bir dönemin Ak Parti milletvekili adayı Mülkiye Başmüfettişi Arif Yıldırım.

Hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve bununla birlikte siyasi yasak cezası verilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bu sefer de Fatih Sultan Mehmet'in tablosunu İngiltere'den satın alıp Türkiye’ye getirmek sebebi ile İBB’yi zarara uğratmakla suçlanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 26 Haziran 2020’de Londra’da bir müzayede evinden 935 bin 250 sterlin ödeyerek satın aldığı ve şu an İBB’nin Saraçhane’deki binasında sergilenen 15'inci yüzyıla ait Fatih Sultan Mehmet tablosuyla ilgili İçişleri Bakanlığı'na bağlı Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın 26 Ekim'de bir ön inceleme başlattığı ortaya çıktı.

Halk TV'den İsmail Saymaz'ın yazısına göre ön incelemeyi, İBB'ye açılan terör soruşturmasını da yürüten başmüfettiş yürütüyor. Saymaz yazısında, "Fatih’in sözde torunları, milletin servetini oyuncak dinazorlara, yokuş çıkamadığı için kullanılmadan hurdaya ayrılan metrobüslere harcarken; İmamoğlu, büyük padişahın tablosuna sahip çıktığı için yargılanacak" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden de konuyla ilgili bir açıklama yapıldı.

İBB soruşturmasını yürütürken siyasi müdahalelerden rahatsız olup görevi bırakan başmüfettişin yerine atanan bir dönemin Ak Parti milletvekili adayı Mülkiye Başmüfettişi Arif

Yıldırım tarafından, tablonun satın alma süreçleriyle ilgili belgeler resmi yazıyla talep edildi. Oysa 2 yıl önce uydurma bir ihbarı dikkate alıp soruşturma izni için İstanbul Valiliği’ne gönderen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talebine, İstanbul Valiliği İdare ve Denetim Müdürlüğü tarafından “soruşturmaya gerek yoktur” yanıtı verildi. 27 Aralık 2022 tarihinde Fatih Tablosu, yaşanan bu süreçlere rağmen Mülkiye Başmüfettişi Arif Yıldırım tarafından yeniden ön inceleme konusu yapıldı. Arif Yıldırım imzasıyla İBB’ye gönderilen yeni talep yazısında, satın alma süreçleriyle ilgili bilgi ve belgeler talep edildi. İBB Meclisi araştırma komisyonu incelemesi, Arif Yıldırım’ın daha önce 3 kez sözlü talep edip incelemesine rağmen herhangi bir olumsuzluğa maruz rastlanmadı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alınan Fatih Sultan Mehmet’in orijinal portresi ikinci kez ön inceleme konusu yapıldı. 27 Aralık 2022 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına gönderilen yazı ile Fatih Sultan Mehmet’in tarihi tablosunun satın alımı ile ilgili belgeler, mevzuat gereğince yapılan işlemler ve ödeme belgeleri talep edildi.

YİNE AYNI İSİM

4 Ocak 2023 tarihine kadar belgelerin ya da ‘aslı gibidir’ onaylı örneklerinin halen İBB Bakırköy Hizmet binasında soruşturma görevi yürüten Mülkiye Başmüfettişi Arif Yıldırım ve Mülkiye müfettişi Hayati Taşdan’a iletilmesi istendi. Yakın zamanda İBB soruşturmasına Başmüfettiş olarak atanan Arif Yıldırım, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İBB adaylığı kesinleştikten sonra Beylikdüzü Belediyesi’ndeki dönemiyle ilgili 28 ayrı özel soruşturma açan ama bir aykırılık bulamayan isimdi. İBB soruşturmalarının başındayken siyasi sonuç alınmak istenmesinden rahatsız olup görevden ayrılan heyet başkanının yerine atanan isim de Arif Yıldırım oldu.

2015 yılında Ak Parti Mersin Milletvekili adayı olan, bugünün Mülkiye Başmüfettişi Arif Yıldırım, yeni görevinde de, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için 578 sayfalık rapor hazırlayıp İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi. Fatih tablosuyla ilgili Valilik incelemesi, meclis denetleme komisyonu incelemesinin ardından Arif Yıldırım’ın 3 kez çeşitli kereler incelemesine rağmen herhangi bir mevzuata aykırılık tespit edilmedi. Buna rağmen talep resmi olarak yenilendi. Zaten incelenen belgeler yeniden istendi. Mutlaka bir şey bulmalıyım çabası içindeki müfettişler, 3. kez dosyaları inceleyecek.

2 YIL SONRA AYNI TALEP

İBB tarafından satın alınan tablo hakkında daha önce de ön inceleme konusu oldu. İstanbul Valiliği İdari ve Denetim Müdürlüğü 22 Aralık 2020 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Savcılığından gelen soruşturma isteğine ön incelemenin ardından gerek görmedi. Başından itibaren şeffaf gerçekleştirilen açık arttırma ve satın alma süreçleriyle ilgili herhangi bir eksiklik, mevzuata aykırılık tespit edilemedi. Aradan geçen 2 yılın ardından İBB’de görevlendiren Mülkiye başmüfettişi Arif Yıldırım talebi yeniledi. İstanbul Valiliğinden kolaylıkla temin edebileceği belge ve ön inceleme sonucu arşivlerde dururken, aynı talepte bulundu.

FATİH SULTAN MEHMET HAN İSTANBULLULARLA BULUŞACAK

Londra'daki National Galleride “Daimi sergilenen sanat eserleri' arasında yer alan Fatih Sultan Mehmet tablosu ünlü müzayede evi Christie's tarafından açık arttırmayla satışa çıkarıldı. 25 Haziran 2020’deki açık arttırmaya katılan İBB, tabloyu 935.250 Sterline satın aldı. Özel koruma ile ait olduğu İstanbul’a getirilen tablo, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından törenle kamuoyuna gösterildi. İstanbulluların ziyaretine sunuldu. İBB mülkiyetinde ve halen özel koruma altında tutulan Fatih Sultan Mehmet tablosu, çok yakında Sultan Fatih’in adına yakışır bir mekanda yeniden İstanbullularla buluşacak.

İsmail Saymaz'ın Halktv'deki yazısının tamamı için...