İDO'dan 1 Mayıs'a ek sefer açıklaması

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Dayanışma Günü tatil döneminin bayram tatili yoğunluğunda geçeceğini öngörerek 74 ek sefer düzenleyeceğini duyurdu. İşte İDO'nun 27-28-29 Nisan ve 1 Mayıs tarihlerindeki İDO seferleri...
İDO, özellikle tatil dönemlerinde tatilciler için yaptığı planlamalarla misafirlerine ek seferler sunmayı sürdürüyor. İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), yüksek kalite hizmetini bu kez 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Dayanışma Günü tatil dönemi için satışa açtığı 74 ek seferle devam ettiriyor.
74 EK SEFER
İDO, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tatilinin Salı gününe gelmesi nedeniyle Cuma-Cumartesi gidiş, Salı dönüş olmak üzere deniz otobüsü, hızlı feribot ve ferrycat'ta 74 ek seferi satışa açtı.
İDO; Bandırma, Bursa, Yalova, Armutlu, Armutlu T.K., Marmara Adası ve Avşa Adası, Çınarcık, Esenköy lokasyonları için açılan ek seferlerle hızlı ve konforlu hizmet anlayışıyla tatilcileri trafik yoğunluğundan kurtarmayı hedeflerken, bir yandan da hesaplı seçenekler sunduğu kampanyalı biletlerin satışını sürdürüyor.
1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ TATİLİ DÖNEMİNİN EK SEFERLERİ ŞÖYLE:
27 Nisan 2018 Cuma
Saat 16.00 Yenikapı-Yalova Deniz Otobüsü
Saat 17.20 Yalova-Yenikapı Deniz Otobüsü
Saat 18.45 Yenikapı-Yalova Deniz Otobüsü
Saat 20.10 Yalova-Yenikapı Deniz Otobüsü
Saat 21.30 Yenikapı-Yalova Deniz Otobüsü
Saat 17.40/18.00 Kadıköy-Yenikapı-Armutlu T.K.-Armutlu-Bursa Deniz Otobüsü
Saat 13.50/14.10 Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
Saat 17.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü
Saat 19.10/19.30 Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
Saat 22.45 Yenikapı-Bursa Hızlı Feribot
Saat 22.45 Bursa-Yenikapı Hızlı Feribot
Saat 23.00 Pendik-Yalova Ferrycat
Saat 13.27 Nisan 2018 Cuma 23.00 Yalova-Pendik Ferrycat
Saat 19.30 Yenikapı-Bandırma Hızlı Feribot
Saat 22.30 Bandırma-Yenikapı Hızlı Feribot
28 Nisan 2018 Cumartesi
Saat 08.30 Yenikapı-Bandırma Hızlı Feribot
Saat 10.30 Bandırma-Yenikapı Hızlı Feribot
Saat 05.45 Yenikapı-Yalova Ferrycat
Saat 05.45 Yalova-Yenikapı Ferrycat
Saat 06.00 Pendik-Yalova Ferrycat
Saat 06.00 Yalova-Pendik Ferrycat
Saat 13.00 Pendik-Yalova Ferrycat
Saat 13.00 Yalova-Pendik Ferrycat
Saat 10.00 Yenikapı-Bursa Hızlı Feribot
Saat 15.15 Bursa-Yenikapı Hızlı Feribot
Saat 10.30 Yenikapı-Yalova Deniz Otobüsü
Saat 11.50 Yalova-Yenikapı Deniz Otobüsü
Saat 14.15 Yenikapı-Yalova Deniz Otobüsü
Saat 16.45 Yalova-Yenikapı Deniz Otobüsü
Saat 18.45 Yenikapı-Yalova Deniz Otobüsü
Saat 10.10/10.30 Kadıköy-Yenikapı/Armutlu-Armutlu T.K.-Bursa Deniz Otobüsü
Saat 09.00/09.30 Bostancı-Yenikapı/Marmara-Avşa Deniz Otobüsü
Saat 09.30/10.00 Bostancı-Yenikapı-Çınarcık-Esenköy Deniz Otobüsü
29 Nisan 2018 Pazar
Saat 17.15 Yalova-Yenikapı Deniz Otobüsü
Saat 18.45 Yenikapı-Yalova Deniz Otobüsü
Saat 20.15 Yalova-Yenikapı Deniz Otobüsü
1 Mayıs 2018 Salı
Saat 12.30 Yenikapı-Bursa Hızlı Feribot
Saat 12.00 Bursa-Yenikapı Hızlı Feribot
Saat 15.30 Yenikapı-Bursa Hızlı Feribot
Saat 15.15 Bursa-Yenikapı Hızlı Feribot
Saat 20.30 Yenikapı-Bursa Hızlı Feribot
Saat 20.30 Bursa-Yenikapı Hızlı Feribot
Saat 22.45 Yenikapı-Bursa Hızlı Feribot
Saat 22.45 Bursa-Yenikapı Hızlı Feribot
Saat 23.45 Yenikapı-Yalova Ferrycat
Saat 23.45 Yalova-Yenikapı Ferrycat
Saat 13.00 Pendik-Yalova Ferrycat
Saat 13.00 Yalova-Pendik Ferrycat
Saat 21.00 Pendik-Yalova Ferrycat
Saat 21.00 Yalova-Pendik Ferrycat
Saat 22.00 Pendik-Yalova Ferrycat
Saat 22.00 Yalova-Pendik Ferrycat
Saat 23.00 Pendik-Yalova Ferrycat
Saat 23.00 Yalova-Pendik Ferrycat
Saat 23.59 Pendik-Yalova Ferrycat
Saat 23.59 Yalova-Pendik Ferrycat
Saat 14.00 Bursa-Armutlu-Armutlu T.K./Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü
Saat 17.00 Bursa-Armutlu-Armutlu T.K./Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü
Saat 16.00/16.30 Avşa-Marmara/Yenikapı-Bostancı Deniz Otobüsü
Saat 13.00/13.30 Esenköy-Çınarcık/Yenikapı-Bostancı Deniz Otobüsü
Saat 15.15/15.45 Bostancı-Yenikapı-Çınarcık-Esenköy Deniz Otobüsü
Saat 17.30/18.00 Esenköy-Çınarcık/Yenikapı-Bostancı Deniz Otobüsü
Saat 15.15 Yalova-Yenikapı Deniz Otobüsü
Saat 16.45 Yenikapı-Yalova Deniz Otobüsü
Saat 18.15 Yalova-Yenikapı Deniz Otobüsü
Saat 19.35 Yenikapı-Yalova Deniz Otobüsü
Saat 21.15 Yalova-Yenikapı Deniz Otobüsü
Saat 19.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü
Saat 12.00 Yenikapı-Bandırma Hızlı Feribot
Saat 12.00 Bandırma-Yenikapı Hızlı Feribot
Saat 15.00 Yenikapı-Bandırma Hızlı Feribot
Saat 15.00 Bandırma-Yenikapı Hızlı Feribot
Saat 18.00 Yenikapı-Bandırma Hızlı Feribot
Saat 21.00 Bandırma-Yenikapı Hızlı Feribot