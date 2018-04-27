İDO'dan 1 Mayıs'a ek sefer açıklaması

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Dayanışma Günü tatil döneminin bayram tatili yoğunluğunda geçeceğini öngörerek 74 ek sefer düzenleyeceğini duyurdu. İşte İDO'nun 27-28-29 Nisan ve 1 Mayıs tarihlerindeki İDO seferleri...

İDO, özellikle tatil dönemlerinde tatilciler için yaptığı planlamalarla misafirlerine ek seferler sunmayı sürdürüyor. İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), yüksek kalite hizmetini bu kez 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Dayanışma Günü tatil dönemi için satışa açtığı 74 ek seferle devam ettiriyor.

74 EK SEFER

İDO, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tatilinin Salı gününe gelmesi nedeniyle Cuma-Cumartesi gidiş, Salı dönüş olmak üzere deniz otobüsü, hızlı feribot ve ferrycat'ta 74 ek seferi satışa açtı.

İDO; Bandırma, Bursa, Yalova, Armutlu, Armutlu T.K., Marmara Adası ve Avşa Adası, Çınarcık, Esenköy lokasyonları için açılan ek seferlerle hızlı ve konforlu hizmet anlayışıyla tatilcileri trafik yoğunluğundan kurtarmayı hedeflerken, bir yandan da hesaplı seçenekler sunduğu kampanyalı biletlerin satışını sürdürüyor.

1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ TATİLİ DÖNEMİNİN EK SEFERLERİ ŞÖYLE:

27 Nisan 2018 Cuma

Saat 16.00 Yenikapı-Yalova Deniz Otobüsü

Saat 17.20 Yalova-Yenikapı Deniz Otobüsü

Saat 18.45 Yenikapı-Yalova Deniz Otobüsü

Saat 20.10 Yalova-Yenikapı Deniz Otobüsü

Saat 21.30 Yenikapı-Yalova Deniz Otobüsü

Saat 17.40/18.00 Kadıköy-Yenikapı-Armutlu T.K.-Armutlu-Bursa Deniz Otobüsü

Saat 13.50/14.10 Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

Saat 17.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü

Saat 19.10/19.30 Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

Saat 22.45 Yenikapı-Bursa Hızlı Feribot

Saat 22.45 Bursa-Yenikapı Hızlı Feribot

Saat 23.00 Pendik-Yalova Ferrycat

Saat 13.27 Nisan 2018 Cuma 23.00 Yalova-Pendik Ferrycat

Saat 19.30 Yenikapı-Bandırma Hızlı Feribot

Saat 22.30 Bandırma-Yenikapı Hızlı Feribot

28 Nisan 2018 Cumartesi

Saat 08.30 Yenikapı-Bandırma Hızlı Feribot

Saat 10.30 Bandırma-Yenikapı Hızlı Feribot

Saat 05.45 Yenikapı-Yalova Ferrycat

Saat 05.45 Yalova-Yenikapı Ferrycat

Saat 06.00 Pendik-Yalova Ferrycat

Saat 06.00 Yalova-Pendik Ferrycat

Saat 13.00 Pendik-Yalova Ferrycat

Saat 13.00 Yalova-Pendik Ferrycat

Saat 10.00 Yenikapı-Bursa Hızlı Feribot

Saat 15.15 Bursa-Yenikapı Hızlı Feribot

Saat 10.30 Yenikapı-Yalova Deniz Otobüsü

Saat 11.50 Yalova-Yenikapı Deniz Otobüsü

Saat 14.15 Yenikapı-Yalova Deniz Otobüsü

Saat 16.45 Yalova-Yenikapı Deniz Otobüsü

Saat 18.45 Yenikapı-Yalova Deniz Otobüsü

Saat 10.10/10.30 Kadıköy-Yenikapı/Armutlu-Armutlu T.K.-Bursa Deniz Otobüsü

Saat 09.00/09.30 Bostancı-Yenikapı/Marmara-Avşa Deniz Otobüsü

Saat 09.30/10.00 Bostancı-Yenikapı-Çınarcık-Esenköy Deniz Otobüsü

29 Nisan 2018 Pazar

Saat 17.15 Yalova-Yenikapı Deniz Otobüsü

Saat 18.45 Yenikapı-Yalova Deniz Otobüsü

Saat 20.15 Yalova-Yenikapı Deniz Otobüsü

1 Mayıs 2018 Salı

Saat 12.30 Yenikapı-Bursa Hızlı Feribot

Saat 12.00 Bursa-Yenikapı Hızlı Feribot

Saat 15.30 Yenikapı-Bursa Hızlı Feribot

Saat 15.15 Bursa-Yenikapı Hızlı Feribot

Saat 20.30 Yenikapı-Bursa Hızlı Feribot

Saat 20.30 Bursa-Yenikapı Hızlı Feribot

Saat 22.45 Yenikapı-Bursa Hızlı Feribot

Saat 22.45 Bursa-Yenikapı Hızlı Feribot

Saat 23.45 Yenikapı-Yalova Ferrycat

Saat 23.45 Yalova-Yenikapı Ferrycat

Saat 13.00 Pendik-Yalova Ferrycat

Saat 13.00 Yalova-Pendik Ferrycat

Saat 21.00 Pendik-Yalova Ferrycat

Saat 21.00 Yalova-Pendik Ferrycat

Saat 22.00 Pendik-Yalova Ferrycat

Saat 22.00 Yalova-Pendik Ferrycat

Saat 23.00 Pendik-Yalova Ferrycat

Saat 23.00 Yalova-Pendik Ferrycat

Saat 23.59 Pendik-Yalova Ferrycat

Saat 23.59 Yalova-Pendik Ferrycat

Saat 14.00 Bursa-Armutlu-Armutlu T.K./Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü

Saat 17.00 Bursa-Armutlu-Armutlu T.K./Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü

Saat 16.00/16.30 Avşa-Marmara/Yenikapı-Bostancı Deniz Otobüsü

Saat 13.00/13.30 Esenköy-Çınarcık/Yenikapı-Bostancı Deniz Otobüsü

Saat 15.15/15.45 Bostancı-Yenikapı-Çınarcık-Esenköy Deniz Otobüsü

Saat 17.30/18.00 Esenköy-Çınarcık/Yenikapı-Bostancı Deniz Otobüsü

Saat 15.15 Yalova-Yenikapı Deniz Otobüsü

Saat 16.45 Yenikapı-Yalova Deniz Otobüsü

Saat 18.15 Yalova-Yenikapı Deniz Otobüsü

Saat 19.35 Yenikapı-Yalova Deniz Otobüsü

Saat 21.15 Yalova-Yenikapı Deniz Otobüsü

Saat 19.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü

Saat 12.00 Yenikapı-Bandırma Hızlı Feribot

Saat 12.00 Bandırma-Yenikapı Hızlı Feribot

Saat 15.00 Yenikapı-Bandırma Hızlı Feribot

Saat 15.00 Bandırma-Yenikapı Hızlı Feribot

Saat 18.00 Yenikapı-Bandırma Hızlı Feribot

Saat 21.00 Bandırma-Yenikapı Hızlı Feribot