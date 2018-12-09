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  3. 09 Aralık 2018 17:31

İhsan Eliaçık'tan Diyanet İşleri Başkanı'na olay olacak sözler

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın, ''Kur'an ile olmayan çocuklar şeytan veya şeytani insanlarla beraber olur'' sözlerine bir tepki de İhsan Eliaçık'tan geldi.

İhsan Eliaçık'tan Diyanet İşleri Başkanı'na olay olacak sözler
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İlahiyatçı-yazar İhsan Eliaçık'tan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a ‘şeytan' cevabı geldi.

”Anti-kapitalist Müslüman" olarak da bilinen ilahiyatçı-yazar İhsan Eliaçık, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın "Kur'an ile olmayan çocuklar şeytan veya şeytani insanlarla beraber olur" şeklindeki sözlerini eleştirdi.

Kişisel Twitter hesabında Erbaş'ın ifadelerine dair bir haberi paylaşan Eliaçık, "Kur'an kimin şeytanlarla beraber olduğunu bir çok yerde yazar. Bunlardan biri de kralın isteğine uygun fetva veren din alimi tiplemesidir" dedi.

Betimlemenin yapıldığı ayetin "Onlara şeytana tabi olan o adamı anlat..." diye başladığını kaydeden Eliaçık, kaynak olarak da 'A'raf suresi 175-176'yı gösterdi.

ihsan eliaçık , diyanet işleri başkanı ali erbaş
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