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İki belediye başkanı istifa etti; biri AK Parti'ye geçti

İki belediye başkanı istifa etti; biri AK Parti'ye geçti
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Yeniden Refah Partili Selendi Belediye Başkanı Murat Daban partisinden istifa etti. Sivrice Belediye Başkanı Ebubekir Irmak ise AK Parti'ye katılma kararı aldığını açıkladı.

Manisa'nın Selendi Belediye Başkanı Yeniden Refah Partili (YRP) Murat Daban, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Daban, "Bugüne kadar bizlere kucak açan, sevgisini esirgemeyen halkımız için en doğru zeminde, hizmet ve çalışmalarımızı yapma gerekliliği hasıl olmuştur" dedi.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde, YRP'den Selendi Belediye Başkanı seçilen Murat Daban, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Daban, yaptığı yazılı açıklamada, halkın talepleriyle başlattığı adaylık sürecini 31 Mart gecesi zaferle taçlandırdıklarını, hemşerileriyle çıktıkları bu yolda ortak düşünceyle hareket ettiklerini söyledi. Halktan gelen taleplere ve çağrılara her daim öncelik gösterdiğini kaydeden Daban, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bugüne kadar bizlere kucak açan, sevgisini esirgemeyen halkımız için en doğru zeminde, hizmet ve çalışmalarımızı yapma gerekliliği hasıl olmuştur. Siz kıymetli hemşerilerimizin kutsal emanetini taşıyıp, Selendi'mizde daha iyi hizmetlere odaklanabilmek için, yol arkadaşlarımın ortak görüşü ile Selendi Belediye Başkanlığı görevime Yeniden Refah Partisi ile devam etmeme kararını aldık. Aldığımız karar, en ince ayrıntısına kadar düşünülüp halkımızın görüşleriyle desteklenmiştir. Bu konuda bizlere destek veren ve büyük teveccüh gösteren hemşerilerimize teşekkür eder, hayırlı olmasını dilerim."

Yeniden Refah Partili Selendi Belediye Başkanı Murat Daban partisinden istifa etti. Sivrice Belediye Başkanı Ebubekir Irmak ise AK Parti'ye katılma kararı aldığını açıkladı.

SİVRİCE BELEDİYE BAŞKANI DA AK PARTİ'YE GEÇTİ

Elazığ'ın Sivrice Belediye Başkanı Ebubekir Irmak, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Yeniden Refah Partisi’nden aday olarak kazandığı belediye başkanlığı görevine Adalet ve Kalkınma Partisi’nde devam etme kararı aldı. Başkan Irmak, yaptığı açıklamada bu kararın kişisel bir tercih olmadığını, ilçenin menfaatleri doğrultusunda alındığını vurguladı. Başkan Irmak, Sivrice’nin doğal güzellikleri ve turizm potansiyeline dikkat çekerek, ilçeye kalıcı eserler kazandırmak ve hemşehrilerine en iyi hizmeti sunmak amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine AK Parti’ye katıldığını belirtti. Açıklamasında hemşehrilerine teşekkür eden Irmak, "Bu karar, ilçemizin gelişimi ve halkımızın beklentilerini karşılamak adına alınmıştır. Duaları ve destekleriyle her zaman yanımda olan kıymetli hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum. Aldığımız bu kararın ilçemize, şehrimize ve AK Partimize hayırlı olmasını diliyorum. Biz birlikte çok güçlüyüz Sivrice’m" ifadelerini kullandı.

Yeniden Refah Partili Selendi Belediye Başkanı Murat Daban partisinden istifa etti. Sivrice Belediye Başkanı Ebubekir Irmak ise AK Parti'ye katılma kararı aldığını açıkladı.

 

DHA/İHA

Etiketler yeniden refah partisi istifa ak parti
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