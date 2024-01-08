İki rakı grubuna daha zam geldi

Geride bıraktığımız 2023 yılı gibi zam yağmurlarının aralıksız sürdüğü 2024 yılında da her güne yeni bir zamla başlamaya devam ediyoruz. Geçen hafta sigaraya, dün biraya gelen zamlar bugün de rakıya geldi...

İçki, sigara ve akaryakıtta uygulanacak Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammı, yeni yılla birlikte belli olmuştu. ÖTV artışının ardından sigara ve içkiye zam gelmeye devam ediyor.

Yeni yılla birlikte alkol, sigara ve akaryakıtta uygulanan zamlara yenisi eklendi.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, Beyler Beyi iki ayrı rakı grubuna yüzde 35 zam geldiğini açıkladı.

Dündar'ın paylaştığı zamlı listeye göre, grubun en pahalısı 300'lük rakı 6 bin TL olurken en ucuzu 35'lik rakı 345 lira oldu.

Zamlarla birlikte en düşük 70'lik rakı fiyatı ise 650 lira olarak belirlendi.

Ancak zamlı listede 70'lik rakının farklı çeşitlerinin fiyatı 1000 TL'ye kadar dayandı.

Dündar'ın aktardığı yeni zamlarla birlikte 70'lik rakılar, 899 ve 990 liraya satışa sunulacak.