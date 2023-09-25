  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İlahiyatçı yazar başörtüsünü çıkardı

İlahiyatçı yazar başörtüsünü çıkardı

İlahiyatçı yazar başörtüsünü çıkardı
Güncelleme:

Yaptığı "Kuran'da örtünme şekliyle ilgili bir açılım yok" açıklamasıyla dikkatleri üzerine çeken ünlü ilahiyatçı yazar Ayşe Sucu başörtüsünü çıkardı.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve ilahiyatçı yazar Ayşe Sucu, 64 yaşından sonra başörtüsünü çıkardı.

Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Kolları eski başkanı ve İYİ Parti Parti İçi Eğitim Başkanı Ayşe Sucu (64) başörtüsünü çıkararak kürsüye çıktı.

 İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ayşe Sucu, başını yarım örtüyordu.

Daha önce başının yarısını örten Sucu, başörtüsüyle ilgili şöyle demişti:

"Bir kadın kendisini nasıl dindar hissediyorsa, nasıl rahat hissediyorsa, kendini öyle ifade etmesi gerekiyor. Kuran'da başörtüsü ile ilgili ayette örtünme şekliyle ilgili bir açılım yok, 'illa şöyle örteceksin, pardösü giyeceksin, şalvar giyeceksin' diye bir ibare var mı, yok. Türkiye'de yıllardır her insanı kendimiz gibi görmek istiyoruz. Asıl olan örtünmek midir, yoksa o örtünün arkasındaki manayı idrak ederek o bilinci oluşturmak mıdır?" 

 

Etiketler Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Kolları iyi parti ayşe sucu İlahiyatçı yazar Ayşe Sucu İlahiyatçı yazar
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
MasterChef'te gergin gece... Yarışmaya veda eden isim belli oldu
Gece yarısı gaz kokusu paniği! 112'ye ihbar yağdı
Dolar, Euro ve altın zirveye demir attı
Deprem bölgesindeki son seçim anketi sonuçları açıklandı
Türkan Şoray’dan Atatürk için ödül törenine damgasını vuran sözler
Yaza veda... Sağanak yağışlar fena geliyor!
Şükrü Özyıldız'ın yeni aşkı ortaya çıktı
İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintisi
Mehmetçikten nefes kesen operasyon! Kıskıvrak yakalandılar
İstanbul'da ortalığı savaş alanına döndüren kaza