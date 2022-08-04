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İletişim Başkanı Altun'dan KPSS açıklaması: Personel alım süreçleri...

İletişim Başkanı Altun'dan KPSS açıklaması: Personel alım süreçleri...

İletişim Başkanı Fahrettin Altun,"2022-KPSS kapsamında 31 Temmuz’da yapılan oturumların iptal edilmesi, 6-7 ve 14 Ağustos'ta yapılacak oturumların da ertelenmesi nedeniyle, kamu kurumlarımızın KPSS ile personel alım süreçleri yeni KPSS takvimine göre güncellenecektir." ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sızıntı soru iddialarıyla gündem olan 2022-KPSS'ye ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'dan önemli bir paylaşımda bulundu.

Altun paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"2022-KPSS kapsamında 31 Temmuz’da yapılan oturumların iptal edilmesi, 6-7 ve 14 Ağustos'ta yapılacak oturumların da ertelenmesi nedeniyle, kamu kurumlarımızın KPSS ile personel alım süreçleri yeni KPSS takvimine göre güncellenecektir."

"KPSS ile alım yapmayı planlayan kamu kurumlarımız, kontenjan ve şartlarını 17 Eylül’de başlayacak KPSS takvimindeki sınavların gerçekleşmesi ve sonuçların açıklanmasının ardından ayrıca duyuracaktır."

Etiketler personel alım süreç
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