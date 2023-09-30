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İletişim Başkanlığı’na personel alım ilanı Resmi Gazete'de

İletişim Başkanlığı’na personel alım ilanı Resmi Gazete'de
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından “iletişim uzman yardımcısı” unvanı ile 30 personel alımı yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına göre "iletişim uzman yardımcısı" unvanıyla 30 personel alımı kararı Resmi Gazete'de yayınlandı.

Resmi Gazete'de yayınlanan ilana göre, Sınav başvurusu, 16 ile 27 Ekim arasında Ankara Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Sınav Yönetim Merkezi ANKUZEF (ASYM) "http://asym.ankara.edu.tr" internet adresi üzerinden yapılacak.

Ön eleme yazılı sınavı, 2 Aralık Cumartesi günü saat 10.00'da Ankara'da gerçekleştirilecek.

Başvuru şartları ve aranan niteliklere ilişkin bilgiler Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının internet sitesinde yer alacak.

Etiketler Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı iletişim uzman yardımcısı
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