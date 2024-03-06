İliç'teki maden faciasının yeni görüntüleri ortaya çıktı
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Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen maden faciasına ilişkin şaşırtıcı yeni görüntüler gün yüzüne çıktı. Videolarda, toprağın tepeden aşağıya doğru adeta bir çığ gibi kaydığı görülüyor.
İliç'teki maden faciasında 9 işçi toprak altında kalarak kaybolmuştu. O facianın yeni görüntüleri facianın boyutunu gözler önüne serdi.
HEYELAN BÖYLE GELMİŞ
Maden ocağında 13 Şubat 2024 tarihinde meydana gelen ve 9 işçinin toprak altında kaldığı heyelan anına ait yeni görüntü ortaya çıktı.
ÇIĞ GİBİ DÜŞÜYOR!
Görüntülerde toprağın tepeden yarılarak çığ gibi düştüğü anlar yer aldı.
ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
Öte yandan olayın 23 gününde maden ocağı sahasında toprak kaldırma çalışmaları sürüyor. Bugün itibarıyla günlük 50 bin metreküp toprak yedek toplama sahasına aktarılıyor.
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