  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İmamoğlu ''hakaret'' davasını kazandı

İmamoğlu ''hakaret'' davasını kazandı

İmamoğlu ''hakaret'' davasını kazandı
Güncelleme:

İBB Başkanı İmamoğlu’nun, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar hakkında açtığı hakaret davasında karar çıktı. Mahkeme, Haluk Bayraktar’ın Ekrem İmamoğlu’na 15 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar hakkında açtığı hakaret davasında mahkeme kararını verdi.

İstanbul 13. Asliye Hukuk Mahkemesi, Haluk Bayraktar’ın Ekrem İmamoğlu’na 15 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti.

Davanın bugün görülen duruşmasına taraf avukatları katıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun avukatı, "Müvekkilim ne PKK ne de başka bir terör örgütü ile ilişkilidir. Bu iddialar tamamen asılsızdır" diyerek davanın kabulünü talep etti.  Haluk Bayraktar’ın avukatı ise müvekkilinin ifadelerinin eleştiri kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

Mahkeme, hakaret eyleminin sabit olduğuna karar vererek, Haluk Bayraktar’ı yasal faiziyle birlikte 15 bin TL tazminat ödemeye mahkum etti

Kararın gerekçesi bir ay içerisinde açıklanacak.

NE OLMUŞTU?

Haluk Bayraktar, geçtiğimiz nisan ayında sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı bir paylaşımda İmamoğlu’nu hedef almıştı. Bayraktar paylaşımında, "Bu PKK’lıları besleyen Ekrem İmamoğlu'na sesleniyorum: Tasmalı köpeklerini saldırtmayı bırak. Yalandan başka söyleyecek lafın varsa, mertçe yüzümüze söyle de cevabını verelim” ifadelerini kullanmıştı.

Bayraktar’ın paylaşımı sonrası İBB tarafından yapılan açıklamada, paylaşımın iftira içerdiği ve bu nedenle hukuki sürecin başlatıldığı belirtilerek, "Ramazan ayında bile iftira ve kumpastan geri durmayanların bayramda da aynı kötülüklere devam etmesine şaşırmıyoruz" ifadelerine yer verilmişti.

Ardından da Haluk Bayraktar hakkında hakaretten tazminat davası açılmıştı.

 

Etiketler istanbul ibb İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekrem imamoğlu baykar Haluk Bayraktar hakaret terör terörist PKK
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için olay olacak sözler Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için olay olacak sözler Ünlü isim Jose Mourinho'ya küfür edip istifaya çağırdı Ünlü isim Jose Mourinho'ya küfür edip istifaya çağırdı Binlerce emekliyi izaha çağıran SGK, borçlulara e-hacize başladı! Binlerce emekliyi izaha çağıran SGK, borçlulara e-hacize başladı! Türkiye'nin Nostradamus'u Yusuf Güney'den kıyamet kehaneti! Türkiye'nin Nostradamus'u Yusuf Güney'den kıyamet kehaneti! Son genel seçim anketi açıklandı: Kararsızlara dikkat! Son genel seçim anketi açıklandı: Kararsızlara dikkat! Müge Anlı'da bir vahşi cinayet itirafı daha: Canlı yayında gözaltına alındı! Müge Anlı'da bir vahşi cinayet itirafı daha: Canlı yayında gözaltına alındı! Sonunda isyan etti... Acun Ilıcalı'dan herkesi şaşırtan bir itiraf geldi Sonunda isyan etti... Acun Ilıcalı'dan herkesi şaşırtan bir itiraf geldi TL mevduatlarında faiz yarışı kızıştı: Yüzde 52 faiz veren bile var! TL mevduatlarında faiz yarışı kızıştı: Yüzde 52 faiz veren bile var! Menzil tarikatında miras kavgası: Savaş baltalarını çıkardılar! Menzil tarikatında miras kavgası: Savaş baltalarını çıkardılar! İstanbul'da Suriyeli cani girdiği evdeki çocuklara saldırıp birini taşla vura vura katletti! İstanbul'da Suriyeli cani girdiği evdeki çocuklara saldırıp birini taşla vura vura katletti!
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ndeki topun ağzındaki 5 bakan belli oldu Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ndeki topun ağzındaki 5 bakan belli oldu Türkiye'nin ''balıksız gölü'' 40 yıllık çalışma sonrasında balıkçıların geçim kaynağı oldu Türkiye'nin ''balıksız gölü'' 40 yıllık çalışma sonrasında balıkçıların geçim kaynağı oldu Yılmaz Özdil'den kötü haber: Yoğun bakıma kaldırıldı Yılmaz Özdil'den kötü haber: Yoğun bakıma kaldırıldı Ünlü sunucu Bircan Bali'den sürpriz karar: Haber spikeri oldu Ünlü sunucu Bircan Bali'den sürpriz karar: Haber spikeri oldu Hurdayı getir, sıfır kilometreyi götür: İşte ÖTV'siz alınabilecek araçlar Hurdayı getir, sıfır kilometreyi götür: İşte ÖTV'siz alınabilecek araçlar En çok kazanan Türk Youtuberların kazançları açıklandı En çok kazanan Türk Youtuberların kazançları açıklandı Dondurucu soğuklar teğet geçiyor: Önce kış ardından bahar geliyor! Dondurucu soğuklar teğet geçiyor: Önce kış ardından bahar geliyor! Mehmet Ali Erbil'in canlı yayınında rezalet: ''Bu akşam başka bir erkekle olacağım'' Mehmet Ali Erbil'in canlı yayınında rezalet: ''Bu akşam başka bir erkekle olacağım'' AK Partili isim ''Erdoğan yeniden aday olacak'' diyerek erken seçim için tarih açıkladı AK Partili isim ''Erdoğan yeniden aday olacak'' diyerek erken seçim için tarih açıkladı Müşterilerini bayıltıp taciz ettikten sonra görüntülerini taksicilerle paylaşmış! Müşterilerini bayıltıp taciz ettikten sonra görüntülerini taksicilerle paylaşmış!