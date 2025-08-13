İmamoğlu ile birlikte diplomaları iptal edilenlerin kayıtları Kayıtları YÖKSİS'ten silindi

İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu, bugün tüm üniversitelere yazı gönderdi. Yazıda, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte diploması iptal edilen 28 kişinin diplomaları YÖKSİS sisteminden silindi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan soruşturmaya dahil edilen ve diplomaları iptal edilen 28 kişi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu tüm üniversitelere gönderdiği yazıda; 28 kişinin lisans ve lisansüstü diplomalarının YÖKSİS'ten silindiğini belirtti.

Söz konusu haberi CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Emir, üniversite yönetiminin yazısına da yer verdiği paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:

"Ekrem İmamoğlu ile aynı sınıfta okudukları için suçlu ilan edilen 28 kişinin başka üniversitelerde binbir emekle aldığı lisans ve lisansüstü diplomalarını da iptal ettirmek için, İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu bugün tüm üniversitelere yazı gönderdi!

Hiç üniversiteye gitmeden sahte diploma alanlara dokunmayan, şaibeyle mezun olanları devlet kadrolarına yerleştirenler; Cumhurbaşkanı olacak diye Ekrem İmamoğlu ve sınıf arkadaşlarının tertemiz diplomalarını yok sayıyor!

Talimatı aldıkları; tek bir üniversite sınıf arkadaşı bile yıllardır ortaya çıkmayan Recep Tayyip Erdoğan! İstediğiniz kadar diploma iptal edin, sandıktan da çürümüş düzeniniz için yargı önüne çıkmaktan da kaçamayacaksınız!"