  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İnsanlık dışı olay! Aracın arkasına bağladığı koyunu sürükleyerek götürdü

İnsanlık dışı olay! Aracın arkasına bağladığı koyunu sürükleyerek götürdü

İnsanlık dışı olay! Aracın arkasına bağladığı koyunu sürükleyerek götürdü

Şanlıurfada'n gelen haber "Böyle insanlık olmaz olsun" dedirtti. Cep telefonu kamerasına kaydedilen görüntülerde bir koyun, aracın arkasına bağlanarak sürüklendi.

Şanlıurfa’da aracın arkasına bağlanmış halde sürüklenen koyun görüntüsü vicdanları sızlattı. Siverek-Viranşehir kara yolunda, seyahat eden sürücüler, arka camında İl Sağlık Müdürlüğü yazısı bulunan aracın arkasına iple bağlanan koyunun sürüklenerek götürüldüğünü gördü. Sürücüler, o anları cep telefonuyla görüntüleyip, sosyal medyadan paylaştı.

Tepki çeken görüntülerin ardından İl Sağlık Müdürlüğü, konuyla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.

Etiketler koyun götürme görüntü
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Milli sporcunun telefonundan çıkanlar mide bulandırdı!
Benzin ve mazota yine, yeniden büyük zam geliyor
''Garantili iş severleler'' bu haberi iyi okusun: ''Döviz cinsi garantiler yok hükmünde!''
Toplu tecavüz ölümle bitti! Genç kadının ölüm nedeni otopside ortaya çıktı
Selin Ciğerci'yi kızdıran yorum! Yanıtı bu oldu
Altın fiyatları için dikkat çeken rapor! Yukarı mı, aşağı mı ?
Bakanlık'tan isyan ettiren ''lüks araç kiralama'' bedeli
Çin'in ''ucuz elektrikli otomobilciği'' 37 bin TL'ye Türkiye'ye geliyor
Piyasalar yeni haftaya böyle başladı: Dolar, euro ve altında son durum...
Kredi çekmek isteyenler şokta! Böylesi görülmedi