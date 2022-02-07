İnsanlık dışı olay! Aracın arkasına bağladığı koyunu sürükleyerek götürdü
Şanlıurfada'n gelen haber "Böyle insanlık olmaz olsun" dedirtti. Cep telefonu kamerasına kaydedilen görüntülerde bir koyun, aracın arkasına bağlanarak sürüklendi.
Şanlıurfa’da aracın arkasına bağlanmış halde sürüklenen koyun görüntüsü vicdanları sızlattı. Siverek-Viranşehir kara yolunda, seyahat eden sürücüler, arka camında İl Sağlık Müdürlüğü yazısı bulunan aracın arkasına iple bağlanan koyunun sürüklenerek götürüldüğünü gördü. Sürücüler, o anları cep telefonuyla görüntüleyip, sosyal medyadan paylaştı.
Tepki çeken görüntülerin ardından İl Sağlık Müdürlüğü, konuyla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.
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