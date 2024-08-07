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Instagram yasağı için yeni açıklama: ''Yeşil ışık yaktılar''

Instagram yasağı için yeni açıklama: ''Yeşil ışık yaktılar''
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AK Partili Hasan Yalçın, 5 gündür erişim yasağıyla Türkiye'de erişime kapatılan Instagram ile ilgili olarak yaptığı açıklamada "kısa sürede açılacağını düşünüyorum" dedi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 2 Ağustos 2024'te Instagram'a erişim engeli getirmişti. Instagram'ın "katalog suçlara uymadığı" gerekçesiyle erişime kapatıldığı açıklanmıştı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Yalçın, 2 Ağustos'tan beri kapalı olan Instagram hakkında açıklamalarda bulundu. 

Yalçın, 'Pozitif ilerlemeler kaydediliyor. Kuralsız alanlarından vazgeçmek istemiyorlar. Müzakerelerin olumlu sonuçlanacağını, kurallara uyacağını taahhüt edeceğini ve böylelikle kısa sürede açılacağını düşünüyorum' dedi.

Katalog suçlar arasında çocuğa karşı cinsel istismar, intihara sevk etme, Atatürk'e hakaret gibi maddeler var.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu önceki gün Instagram yetkilileriyle masaya oturmuş ancak görüşmelerin istenilen düzeyde ilerlemediğini söylemişti.

Toplantıda Türkiye'nin “PKK, YPG ve FETÖ’yü sansürleyin” talebini Instagram yetkililerine ilettiği ancak PKK dışında olumlu geri dönüş alamadığı belirtilmişti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Yalçın bugün kapalı olan Instagram hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Yalçın ayrıca şu ifadeleri kullandı: 

'Mecraların kısıtlanması arzu ettiğimiz şeyler değil. İfade özgürlüğü gibi kavramlar üzerinden konuşuluyor ama meselenin yanlış yerinden tutuluyor.

'Türkiye'nin herhangi bir mecra ile alıp veremediği olamaz. Şirketlerin de Türkiye'nin kurallarına uyması gerekir.'

Etiketler hasan yalçın ak parti instagram erişim engeli instagram yasağı
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