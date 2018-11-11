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  3. 11 Kasım 2018 11:57

İnternet kablolarını çalmışlardı... Yakalandılar !

Antalya'da direklerdeki internet kablolarını keserek o bölgeyi internetsiz bırakan hırsızlar suçüstü yakalandı.

İnternet kablolarını çalmışlardı... Yakalandılar !
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Antalya'nın Kemer ilçesinde geçen hafta direklerdeki internet kablolarını keserek Çıralı bölgesinin internetsiz kalmasına neden olan hırsızlık şüphelileri jandarma tarafından suçüstü yakalandıktan sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kemer'e bağlı Ulupınar Mahallesi Çıralı mevkisinde 3 Kasım Cumartesi günü 350 metre kabloyu direklerden keserek çalan hırsızlarla ilgili çalışma başlatan Tekirova Karakol Komutanlığı ekipleri, şüphelileri takibe aldı. Ahmet D., Songül K. ve Elif D. adlı şüpheliler bu kez Ulupınar Mahallesi'nde internet kablosunu kesip otomobile yüklerken, jandarma tarafından suçüstü yakalandı. Jandarmayı gören 3 şüpheli otomobili bırakıp ormanlık alana kaçmaya çalıştı. Şüphelilerden Songül K. kaçarken düşerek ayağından yaraladı. Ormanlık alandaki takipte jandarma ekipleri 2'si kadın 3 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.

Şüpheliler yapılan sorgularında 3 Kasım'daki hırsızlığı da kendilerinin yaptığını kabul ederken, Antalya'da da birkaç hırsızlık olayına karıştıklarını itiraf etti. Tekirova Jandarma Karakolu'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet D., Songül K. ve Elif D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

DHA

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