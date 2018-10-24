  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 24 Ekim 2018 16:49

İntihar etmek için çıkmıştı ! Dal kırılınca...

Sultanahmet Camii içindeki bir ağaca çıkan kişi intihar etmek isterken dal kırıldı.

İntihar etmek için çıkmıştı ! Dal kırılınca...
A+ A-

Sultanahmet Camii içindeki ağaca çıkan bir şahıs intihar girişiminde bulundu. Ağacın dalı kırılınca yere düşen şahıs itfaiye ekiplerinin açtığı branda sayesinde hayatta kaldı.

İstanbul'da Sultanahmet Camii içindeki ağaca çıkan bir şahıs intihar girişiminde bulundu. Şahsı ağaçta gören vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ikna çalışmalarına başlarken itfaiye ekipleri de önlem olarak ağacın altına branda açtı. Bu sırada şahsın üzerinde durduğu dal kırıldı. Ağaçtan yere düşen şahıs itfaiyenin açtığı branda sayesinde hayatta kaldı. 

İHA

dal , itfaiye , intihar , ekip
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM