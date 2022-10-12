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Irak'ın kuzeyinde 4 terörist öldürüldü

Irak'ın kuzeyinde 4 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız" denildi. 

Etiketler kuzey ırak milli savunma bakanlığı terörist
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