Irak'ın kuzeyinde 4 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız" denildi.