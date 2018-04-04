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  3. 04 Nisan 2018 18:42

İran'dan flaş iddia: ''Afrin'i Esad'a bırakın''

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde Ankara'da yapılan üçlü zirve sonrası İran'ın Türkiye'den Afrin'i Esad'a bırakma talebinde bulunduğu iddia edildi.

İran'dan flaş iddia: ''Afrin'i Esad'a bırakın''
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde Ankara'da yapılan Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi sona erdi. Putin, Erdoğan ve Ruhani'nin 1 saat 40 dakika süren görüşmesinden ilk açıklamalar İran'dan geldi. Reuters'ın İran Devlet Televizyonu'na dayandırdığı haberde İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin, "Afrin'in kontrolünün Suriye ordusuna verilmesi gerek" dediği ifade edildi.
 
Sarayda yapılan zirvede liderler, 1 saat 40 dakika boyunca Suriye'de ateşkesin sağlanması, Astana ve Soçi'de alınan kararların sahaya nasıl yansıdığı, sivil ölümlerin önüne geçilmesi, insani yardımlar, normalleşme sürecinin başlaması ve Türkiye'nin Suriye bağlamında terörle mücadelesi konularını görüştü.

Zirve sona ererken, liderlerin ortak basın toplantısı için gazetecilerin karşısına çıkması bekleniyor.

Reuters’ın İran Devlet Televizyonu’na dayandırdığı haberde, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin, “Afrin bölgesinin kontrolü, Suriye ordusuna verilmeli” dediği aktarıldı.

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