İş adamı cinayetinin arkasından bakın kim çıktı

İstanbul Beşiktaş’ta dün akşam saatlerinde bir kumarhanede başından silahla vurularak öldürülen iş adamı Ali Rıza Gültekin’in katil zanlıları belirlendi. Polis tarafından köşe bucak aranan cinayet zanlılarının terör örgütü PKK’ya yakın olduğu iddia edilen kumar ve tefeci çetesi "Ağrılılar grubu"nun üyeleri olduğu öğrenildi.



Beşiktaş Barbaros Bulvarı’ndaki bir apartmanın üst katında bulunan ve kaçak kumarhane olarak işletildiği belirlenen adrese dün akşam saat 22.00 sıralarında 3 kişi geldi. Odalar halinde bölünmüş kumarhanede bulunan Crispino Giyimin eski sahibi iş adamı Ali Rıza Gültekin’a ateş ettiler. Saldırı sırasında kafasına kurşun isabet eden 57 yaşındaki iş adamı Gültekin olay yerinde hayatını kaybederken, saldırganlar yaya olarak kaçtı.

Saldırı sırasında başka bir odada bulunan ve silah sesine koşan Gültekin’in resmi polis korumasının emniyeti aradı. Polis ekipleri, yaptıkları ilk incelemede saldırganların hedefi olan Gültekin’in kafasına aldığı mermiyle hayatını kaybettiğini belirlerken, kumarhane olarak kullanılan adreste kumar oyununa dair materyal ve malzemelerin toplanıp ortadan kaldırıldığını belirledi.

Kumarhanede bulunan, aralarında Gültekin’in koruması ve bir emekli polisinde bulunduğu 21 kişiyi gözaltına alıp emniyete götürerek sorguya çeken ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye aldı. Yapılan sorgu ve kamera incelemelerinde katil zanlılarının Mustafa B., Rıdvan D. ve Sergen G. isimli bir kumar ve tefeci çetesinin mensupları olduğunu belirleyen ekipler, 3 saldırganın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Yapılan soruşturmada 3 katil zanlısının, İstanbul genelinde değişik tarihlerde birçok iş adamından haraç alma ve silahlı baskın gibi olaylara karıştığı, kumar oynatıp tefecilik yaptığı belirlenen “Ağrılılar grubu” olarak bilinen çeteninin mensupları olduğunu belirlendi. Polis, Gültekin’in kumar borcuna rest çekmesinden dolayı hedef aldığı ihtimali üzerinde duruyor.

“Ağrılılar grubu”na yönelik son 12 yılda polis tarafından birçok operasyon düzenlendi. PKK’ya yakın olduğu iddia edilen çetenin çok sayıda üyesi yakalanarak cezaevine konmuştu.

DAHA ÖNCE DE SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

2015 yılında da Beykoz’da aracıyla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan Gültekin’in 2013 yılında dönemin FETÖ polisleri tarafından düzenlenen şike operasyonlarında tutuklanıp 4 ay cezaevinde kaldığı da öğrenildi.

Tunceli nüfusuna kayıtlı olup uzun süre yurtdışında kalan ve Avusturya’da restoran işletmeciliği yapan Gültekin, 2012'de erkek giyim markası Crispino’nun hisselerini satın alarak Türkiye’de ticari hayata giriş yapmıştı. Yaşadığı ekonomik kriz sonrasında geçtiğimiz yıl sahibi olduğu Crispino markasının hisselerinin büyük bir bölümünü devreden Gültekin’in şirket içerisinde küçük bir hissesi kalmıştı.