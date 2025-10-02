  1. Anasayfa
  İsim benzerliği yüzünden hayatı kabusa döndü! Ne maaş alabiliyor, ne eşini tedavi ettirebiliyor

İsim benzerliği yüzünden hayatı kabusa döndü! Ne maaş alabiliyor, ne eşini tedavi ettirebiliyor

İsim benzerliği yüzünden hayatı kabusa döndü! Ne maaş alabiliyor, ne eşini tedavi ettirebiliyor


Konya'nın Yunak ilçesi nüfusuna kayıtlı 73 yaşındaki M.K., aynı ilçede kazada yaşamını yitiren kişi ile isim benzerliği nedeniyle karıştırılınca, ölü olarak kayıtlara geçti. Emekli maaşını alamayan ve kanser hastası eşini tedavi ettiremediğini söyleyen M.K., şimdi yaşadığını ispatlamaya çalışıyor.

Antalya'da oturan M.K., 6 Eylül’de memleketi Yunak ilçesinde otomobille kaza yaptı. Kazada M.K. ile eşi D.K. yaşamını yitirdi. Çift, Yukarı Piribeyli Mahallesi'nde toprağa verildi. Konya Adli Tıp Grup Başkanlığı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen ölüm belgesinde ölen M.K.'nin yerine, Yunak ilçesi Yığar Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan ve Ilgın ilçesi Milli Egemenlik Mahallesinde oturan emekli M.K., nüfus kayıtlarına öldü olarak geçti. Bu olaydan birkaç gün sonra durumu fark eden jandarma, M.K.'a telefonla ulaşıp, durumu bildirdi. K., yaşadığını ispatlamak için önce Yunak Cumhuriyet Başsavcılığı’na, ardından da ikamet ettiği Ilgın ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığı’na müracaat etti.

'ÖLÜ GÖRÜNÜYORUM, EMEKLİ MAAŞIMI ALAMIYORUM'

Nüfus kayıtlarında ölü olarak göründüğü için emekli maaşını alamadığını belirten M.K., “Jandarma arayıp, durumu anlatınca Yunak ilçesine gittim. Jandarma ve savcılığa ifade verdim. Sonra Ilgın'a geldim. Burada savcılığa ifade verdim. Nüfus Müdürlüğü'ne başvurdum. Şimdi ölmediğim halde, yaşadığımı ispatlamaya çalışıyorum. Kayıtlarda ölü göründüğüm için de geçen ay emekli maaşımı alamadım. Bu ay ne olacak belli değil. Mağdur oldum” dedi.

'EŞİMİ TEDAVİ ETTİREMİYORUM'

Kayıtlarda ölü göründüğü için kanser hastası olan eşinin de tedavisini sürdüremediğini ifade eden K., “Çünkü ölen kişinin ailesi, SGK'ya müracaat edip öldüğünü kayıtlara geçirdikten sonra eşi veya çocukları, sosyal güvenceden yararlanabiliyormuş. Ben hayattayım, ama belgelerde ölü görünüyorum. Maaşımı alamıyorum, eşimin tedavisi aksıyor. Bu mağduriyetin bir an önce giderilmesini istiyorum.'' diye konuştu. 

DHA

Etiketler isim benzerliği nüfus emekli maaşı
