İşletmeler için Fiziki POS Avantajları: Kolay Kullanım ve Raporlama

İşletmelerin başarıya ulaşmasında müşterilerine sunduğu ödeme deneyimi önemli bir yere sahiptir.

Ödeme teknolojilerindeki hızlı gelişim sonucu işletmelerin sadece nakit veya belirli kredi kartları ile ödeme alma devri çoktan geride kaldı. Tüketiciler, ürün veya hizmet alırken onlarca farklı bankanın kartları veya yeni nesil ödeme yöntemlerinden birini kullanmayı tercih edebilir. Bu noktada işletmenin sunduğu ödeme alma yöntemlerinin çeşitliliği, işletmenin tercih edilmesinde etkili bir rol oynar.

Günümüzde sadece ödeme alma sırasında değil sonraki süreçte de işletmelerin ihtiyaçları büyük oranda değişim gösterdi. Çeşitli ödeme yöntemleri sunmanın dışında işletmelerin e-fatura düzenleme gibi yükümlülükleri de ortaya çıktı. Buna ek olarak birçok işletme stok takibi ve muhasebe süreçleri için çeşitli yazılım çözümlerini etkin bir şekilde kullanır hale geldi. Tüm bu nedenlerden dolayı ise işletmelerde yeni nesil fiziki POS cihazlarına duyulan ihtiyaç en üst seviyeye çıktı. Gelin, fizik POS işletmeler için ne anlam ifade ediyor ve sağladığı avantajlar nelerdir, yakından göz atalım.

Fiziki POS Çözümleri ile Ödeme Alma

Bir işletme sahibiyseniz veya kendi işletmenizi açmayı düşünüyorsanız yeni nesil yazarkasa POS cihazına sahip olmanız gerektiğini biliyorsunuzdur. Yakın zamanda eski nesil yazarkasaların yerine yeni nesil ödeme kaydedici cihazların yani yazarkasa POS’ların kullanımı zorunlu hale getirildi. Halihazırda işletmelerin bir çoğu bu geçişi uzun süre önce gerçekleştirmiş olsa da fiziki POS cihazları hakkındaki sorular ise oldukça fazla.

Fizik POS cihazları, işletmenizde gerçekleştirdiğiniz tüm satışlar için tek bir cihaz ile ödeme almanızı sağlar. PayTR fiziki POS hizmeti ile ayrı ayrı bankalara başvurmaya gerek kalmadan birçok bankanın kredi ve banka kartı ile ödeme kabul edebilirsiniz. Tek çekim ve taksitli ödeme almanın yanı sıra müşterilerin puan kullanmasını veya QR kod ile ödeme gibi yeni nesil yöntemlerle de ödeme kabul edebilirsiniz. Üstelik fiziki POS cihazları, işletmenizde kullandığınız diğer yazılımlar ile entegre bir şekilde çalışabilir. Bu özelliği sayesinde ise işlemleriniz hatasız ve pratik bir şekilde kayıt altına alınır. PayTR fiziki POS çözümünün işletmelere sağladığı avantajlar bunlarla da sınırlı değildir.

Fiziki POS Cihazının İşletmelere Sağladığı Avantajlar

Yeni nesil fiziki POS cihazlarını işletmenizde kullanarak stok takibi, muhasebe, raporlama, çalışan yönetimi ve müşteri memnuniyeti gibi çeşitli konularda avantajlar elde edebilirsiniz. İşletmenizde fiziki POS kullanarak elde edeceğiniz avantajlar ise şöyledir:

Kolay Kullanım

Fiziki POS cihazları ile ödeme almak oldukça basittir. Onlarca farklı bankanın finansal ürünleri ve alternatif ödeme yöntemlerinden tek bir cihaz kullanarak ödeme alabilirsiniz. Tek bir cihaz ve aynı arayüz üzerinden ödeme kabul edilmesi sayesinde öğrenmesi ve kullanım pratikliği kazanması kolaydır. İşletmenizde bulunan tüm çalışanlar kısa sürede fiziki POS cihazını kullanmayı öğrenerek ödeme noktasında görev alabilir.

Fiziki POS’ların kolay kullanımı, hızlı öğrenilmesinin yanı sıra çeşitli barkod tarayıcılar ile ve e-fatura sistemleriyle entegre çalışmasından da gelir. Çalışan, müşterilerin satın almak ürünleri hızlı bir şekilde tarayarak sisteme girer ve sistem tarafından tutar hesaplanır. Hesaplanan tutar fiziki POS cihazına yansıtılarak müşterinin temassız ödeme yöntemleri ile işlem gerçekleştirmesi sağlanır. Tüm bu süreç sadece birkaç saniye içerisinde ve otomatik olarak gerçekleşir. Böylelikle ödeme alma süreci hem işletme hem de müşteri açısından kolay ve hızlı bir biçimde gerçekleşir.

Üstelik fiziki POS’un avantajlarına ulaşmak da en az kullanması kadar kolaydır. PayTR destekli Ingenico ve Hugin marka POS cihazlarından işletmenize en uygun olan modeli satın aldıktan sonra PayTR Fiziki POS hizmetini kullanmak için başvurmalısınız. Hızlı bir şekilde başvurunuz onaylandıktan sonra POS cihazınız aktive edilir ve hemen ödeme almaya başlayabilirsiniz.

Raporlama Desteği

Yeni nesil fiziki POS cihazlarının işletmeler için en büyük faydalarından biri de tüm işlemlerin tek bir cihazla gerçekleştirilip kayıt altına alınmasıdır. Bu da işletmeler için gelişmiş raporlama özellikleri sunar. Fiziki POS cihazı raporlama açısından finansal verilerin analizi, çalışan yönetimi ve envanter takibi konusunda etkili veriler sağlar.

PayTR fiziki POS, işletmenizdeki süreçleri kolaylaştıran birçok yardımcı yazılım ile entegre biçimde çalışabilir. Böylelikle e-fatura düzenleme süreci tamamen otomatik olarak gerçekleşir. Ayrıca işletmenize dair finansal değerlendirmeler, en doğru veriler ile otomatik olarak oluşturulabilir. İşletmenizde satışların en yoğun olduğu dönemler, en iyi satan ürün veya hizmetler, en fazla satış gerçekleştiren çalışan, müşterilerin kullandığı kampanyalar ve ödeme yöntemleri gibi çeşitli ve faydalı çıkarımlara ulaşmanız mümkün hale gelir.

Fiziki POS ile stok bilgileri, satışlar ve müşteri bilgileri kayıt altına alınarak anlık olarak eşleştirilebilir. Böylelikle işletmelerin stok verileri de satış sonrasında güncellenerek en doğru şekilde tutulabilir. Fiziki POS sayesinde stoklarınız tükenmeden satış oranı yüksek ürünlerinizi yeniden envanterinize dahil etmek için aksiyon alabilirsiniz. Müşterilerin talep gösterdiği ürünlere yönelik ise çeşitli kampanyalar sunarak satış rakamlarınızı üst seviyelere çıkarabilirsiniz.

Müşteri Memnuniyeti Artışı

İşletmenizde fiziki POS kullanımı müşteri deneyimini iyileştirerek memnuniyet oranını artırmanıza yardımcı olur. Fiziki POS kullanımı müşteriler için ödeme sürecini basit ve hızlı hale getirir. Müşterilerin dilediği banka veya ödeme aracı ile işlem gerçekleştirebilmesi için işletmenizden memnun bir şekilde ayrılmasına katkı sağlar. Müşterilerin tercih ettiği ödeme yöntemini kullanabilmesi, alışveriş için işletme seçiminde etkin rol oynar. Örneğin, kredi kartı ile taksit imkanı sunmamanız birçok potansiyel müşteriyi kaybetmenize yol açabilir. Müşterilerinize puan kullanma ve kazanma imkanı sunmanızda yine memnuniyet artışına etki eder.

Güvenli Ödeme Altyapısı

Fiziki POS ile hem işletmeniz hem de müşterileriniz için güvenli satın alma süreci inşa edebilirsiniz. PayTR fiziki POS, güvenli ve sürdürülebilir ödeme altyapısı sunar. Gerçekleştirilen tüm işlemler, T.C. Merkez Bankası lisanslı PayTR’nin yüksek güvenlikli ödeme altyapısı üzerinden gerçekleşir. Aynı zaman gerçekleştirilen tüm işlemler anlık olarak Fraudar sahtecilik önleme sistemi tarafından takip edilir. Yüksek başarı oranına sahip bu sistem sayesinde olası dolandırıcılık girişimleri otomatik olarak engellenir. Böylelikle dolandırıcılık faaliyeti sonucunda zarar görmeniz engellenir.

Perakende sektöründe faaliyet gösteren işletmeler için PayTR Fiziki POS, tek cihaz ise tüm ödeme sürecini yüksek performans ile yönetme imkanı sunar. Verimsizlik bedeli, aylık bakım gibi ek maliyetlerden arındırılmış biçimde uygun komisyon oranları ile PayTR Fiziki POS hizmetini kullanmak için hemen başvuru yapın ve PayTR üye işyerleri arasına katılın.