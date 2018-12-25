İsmet İnönü kabri başında anıldı

Anıtkabir'deki anma törenine, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Seyit Torun, İsmet İnönü'nün kızı Özden Toker, torunları Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü ve 26’ıncı dönem Ankara Milletvekili Gülsün Bilgehan, CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör ve yönetimi, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları, milletvekilleri ve çok sayıda bürokrat katıldı.

“İnönü’yü saygı ve şükranla anıyorum”

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakıldıktan sonra İsmet İnönü'nün kabri başına geçen heyet, çelenk koydu ve saygı duruşunda bulundu.

Törenin bitmesinin ardından katılımcılar İnönü Ailesi’ne taziyelerini iletti. İsmet İnönü'nün kızı Özden Toker’e taziyelerini ileten Yaşar, “Ülkesinin Kurtuluş Savaşı mücadelesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte önemli bir rol oynayan, ülkenin birlik ve beraberliği için demokrasiye geçiş yolumuzda önemli adımları atan büyük devlet adamı İsmet İnönü’yü saygı ve minnetle anıyorum. Gençlik kolları başkanlığı yapma şerefine de nail olduğum İnönü gibi devlet adamlarına bugün her zamankinden daha çok ihtiyaç duyuyoruz” diye konuştu.