İSPARK'ta Yıldırım için oy baskısı iddiası !

İSPARK otopark işletmeleri müdürü Ahmet Furkan Doğan’ın çalışanlarla gruplar halinde toplantılar yaptığı ortaya çıktı.

Çalışanlar, Doğan’ın toplantılarda İstanbul seçimlerinde AK Parti’nin adayı Binali Yıldırım’a oy vermelerini istediğini söyledi. Doğan da toplantıların rutin olduğunu belirterek toplantılarda personelin siyasi tercihlerine yönelik herhangi bir yönledirme yapılmadığını savundu. Eski İBB CHP Meclis üyesi Hüseyin Sağ, kendisine bu yönde çok fazla ihbarın geldiğini anlatarak “İşçiler işten çıkarılmak ile korkutularak açıkça AK Parti’ye oy isteniyor” dedi.

Doğan 20-30 kişilik gruplar halinde İSPARK çalışanlarını çağırarak toplantılar yapıyor. Çalışanlar, toplantılarda Doğan’ın önümüzdeki pazar günü gerçekleşecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde AK Parti için oy istediğini belirtiyor. Kendisine bu yönde çok sayıda ihbar geldiğini belirten Sağ, “Gün geçmiyor ki İSPARK ile ilgili bir yolsuzluk ya da olumsuz yönde bir haber çıkmasın. İşçiler işten çıkarılmak ile korkutularak açıkca AK Parti’ye oy isteniyor. 31 Mart seçimlerinde İSPARK personelinin çoğunluğu AK Parti’ye oy vermedi. Bu durumu tespit etmişler. Baskı bu yüzden. İSPARK’ın Tepebaşı’ndaki merkezi ikna odasına çevrilmiş. Emekçiler, ekmeği, aşı ile korkutarak açıkça CHP kötüleniyor. Korkutularak oy istemek bir kamu çalışanın görevi değil” dedi.

Sorularımızı yanıtlayan Doğan ise “Çalışanlarımız ile daha önce de yapılmakta olduğu gibi iş ile ilgili konularda rutin toplantılar yapılmaktadır. Toplantılarda personelin siyasi tercihlerine ilişkin herhangi bir yönlendirme yapılmamaktadır. Kurumumuzda her görüşten çalışanımız bulunmakta olup, tüm çalışanlarımız her seçimde olduğu gibi bu seçimde de özgür bir şekilde oylarını kullanacaklardır” dedi.