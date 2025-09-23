İstanbul Büyükşehir'in burs başvuruları başladı

  1. Anasayfa
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2025-2026 eğitim öğretim döneminde 100 bin üniversite öğrencisine yıllık 20 bin TL burs verecek. 17 Ekim'de sona erecek başvurular bugün başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından üniversite öğrencilerine verilecek Genç Üniversiteli Desteği için başvurular bugün (23 Eylül Salı) başladı.

Destekten, toplam 100 bin üniversite öğrencisi faydalanacak.

Başvurular gencuniversiteli.ibb.istanbul adresi veya İstanbul Senin uygulaması üzerinden alınacak. Burs başvurusunun son günü 17 Ekim 2025 Cuma.

Öte yandan İBB bu yıl,100 bin üniversite öğrencisine yıllık 20 bin TL burs verecek.

Kimler İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden burs başvurusu yapabilir ?

T.C. vatandaşı olmak,
Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi,
Ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak,
Ön lisans - lisans öğrencileri için üst yaş sınırı 30,
Yüksek lisans - doktora öğrencileri için üst yaş sınırı 40,
Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak,
Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf / özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak,
Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması,
Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak.

İBB burs başvurusu sırasında istenen belgeler neler ?

Sabıka kaydı almadığına dair belge
Öğrenci belgesi
Transkript belgesi
Vakıf/özel okullarda okuyan öğrenciler için %100 bursluluk belgesi
Ailenin maddi durumunu gösteren belgeler (Gelir belgesi, Maaş bordrosu vb.)
Varsa kendisinin ya da aile bireylerinin engelli raporu fotokopisi
Varsa okuyan kardeşleri gösteren belgeler
Şehit çocuğu belgesi
Gazi veya gazi çocuğu belgesi

 

