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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan ''özel büro''

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan ''özel büro''

Türkiye'de her gün yeni bir vatandaşı tuzağa düşüren telefon dolandırıcıları için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı özel "şikayet'' bürosu kurdu.

Telefon dolandırıcılığının çığ gibi artması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Sahtecilik ve Dolandırıcılık Bürosu’na bağlı olarak çalışacak özel bir büro kuruldu. Bu büroda görev alan 3 savcı, sadece tele dolandırıcılık şikayetlerini soruşturacak. Böylece şikayetler çok daha hızlı sonuca bağlanacak.

Hürriyet'ten Ayşegül Usta'nın haberine göre, tele dolandırıcılıkla ilgili kurulan büronun görevi, suçlu profillerini ortaya çıkartarak dolandırıcılığı önlemek, delillerin daha hızlı toplanmasını sağlamak ve en kısa sürede suçluları yakalayarak caydırıcı cezalara çarptırılmalarını sağlamak olacak.

(Kaynak)

Etiketler telefon dolandırıcılığı dolandırıcı özel büro cumhuriyet başsavcılığı
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