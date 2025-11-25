İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Gürlek'ten ''ahtapotun kolları'' açıklaması

  1. Anasayfa
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek AK Parti iktidarına yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak'a verdiği röportajda İBB iddianamesinde de kullanılan aynı zamanda daha önce de Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'ın da kullandığı "ahtapotun kolları" ifadesini açıkladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek İBB iddianamesi ile ilgili verdiği röportajda iddianamenin ayrıntılarını anlattı. 

Yeni Şafak'tan Burak Doğan'a konuşan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek iddianamede yer alan ve Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iddianame açıklanmadan önce dile getirdiği "ahtapotun kolları" ifadesi için de bir açıklama yaptı.

İBB iddianamesinde E.Y.’ın itirafçı olmasının dönüm noktası olduğunu, soruşturma kapsamında itirafçı olup tahliye olmayanların da olduğunu söyledi.

"Soruşturmanın dönüm noktası" diyen Gürlek, bunu “örgütünün yönetici kadrosundaki eski İBB İştiraklerden Sorumlu Başkan Danışmanı E.Y.’ın etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itiraflarda bulunması” olarak tarif ederken şöyle konuştu:

"Etkin pişmanlık bir çıtaydı. İlk başta E.Y. o çıtayı kırdı. Özellikle cezaevlerinde sürekli olarak avukat ziyaretleriyle, birbirlerine mesajlarını ileterek orada bunu diri tutmaya çalışıyorlar. Hatta milletvekilliği teklif ettiler konuşmaması için. E.Y. bizim için önemliydi. Şöyle önemliydi, örgütün yönetici kadrosunda İmamoğlu’nun en yakınlarından, çalışma arkadaşlarından birisiydi. Tabii E.Y. itirafçı olunca, bir de tahliye olunca, dediler ki ‘Ya kardeşim işte bak pislikler saçılmaya başladı. Bunlar artık yavaş yavaş ortaya çıkacak…’ Örgüt içerisinden birisi çıkıyor itirafçı. Hem kamuoyundaki algıyı da değiştirdi. Daha sonra peş peşe geldi itirafçılar."

Gürlek iddianameyi sunduklarını mahkemenin kabul etmesi ile yargılamaların başlayabileceğini söyleyip, duruşmaların Silivri'de görüleceğini tahmin ettiğini söyledi.

"İddianame artık çıktı. Mahkemenin iddianameyi kabul etmesiyle yargılama aşaması başlayacak. Burada 400’den fazla şüpheli olacağı için mahkemenin de adil bir şekilde duruşmaları peş peşe yaparak hüküm vermesi lazım. Yoğunluk ve kalabalıktan dolayı duruşmaların muhtemelen Silivri’de görüleceğini düşünüyorum" dedi.

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek özellikle muhalefet ve muhalefete yakın medya kuruluşlarında yer alan "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ahtapotun kolları ifadesi iddianamede" eleştirilerine de yanıt verdi.

Gürlek iddianameye giren "ahtapotun kolları" ifadesine ilişkin ise şu ifadeleri kullandı:

"Bu iddianameyi çıkar amaçlı suç örgütü olarak değerlendirdik. Ekrem İmamoğlu’nun yöneticisi olduğu bir suç örgütü. Ahtapotun kolları olarak iddianameye yazdık. Bu örgüt, (İmamoğlu’nun) Beylikdüzü İlçe Başkanlığı zamanında kuruluyor, daha sonra Beylikdüzü Belediye Başkanlığı ve en son İBB Başkanlığı. Özellikle İBB Başkanlığı’nda en tepe noktaya ulaşıyor. Örgütün en güçlü olduğu dönem orası. Beylikdüzü’nden geldiği için de bütün örgüt ekibini oradan alarak, burada bir yerlere getiriyor ve belirli görevler veriyor."

Aziz İhsan Aktaş’ın tahliye edilmesine yönelik itirazlara da değinen Gürlek, Aktaş’ın samimi beyanlarda bulunduğunu ve bu beyanlarıyla ilgili belgelerin hepsini savcılığa sunduğunu dile getirdi. Gürlek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Aziz İhsan Aktaş suç örgütünün lideri. Ancak örgüt suçlarında da örgütün çökertilmesine ilişkin kendisi samimi beyanlarda bulundu. Bulunduğu beyanların hepsinin de belgelerini teslim etti. Basında yargılamanın olduğu ve ceza almadan tahliye edildiği yönünde yorumlar yapılıyor ki bu yanlış. Savcılık, samimi bilgi ve belgeleri vermesinden ötürü etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanılmasını talep etti. Bununla alakalı kanunda madde var. Verdiği bilgileri yargılamalar sırasında belgeleriyle birlikte mahkemeler değerlendirecek.”

"Eti Maden Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa ettim"

Gürlek, ayrıca CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in gündeme getirdiği Eti Maden Yönetim Kurulu üyeliği için de Başsavcılık görevine atandıktan sonra söz konusu görevden istifa ettiğini açıkladı.

İşte Gürlek'in Eti Maden Yönetim Kurulu üyeliği için yaptığı açıklama şu şekilde oldu:

"Ben hakim-savcı kökenliyim. Bakan yardımcısı olduğum zaman hakim-savcı sıfatından çıkıyorum. Bu konuyla alakalı HSK toplandı ve beni meslekten çıkarttı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olurken de HSK tekrar toplanarak savcılığa kabulümü yaptı. Prosedür bu şekilde işliyor. Ben, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandıktan sonra dilekçemi sundum. İstifa dilekçem ulaşmış mı? Ulaşmış. Hatta bana alındı belgesi de geldi. Bu tarihten sonra, dilekçem ulaştıktan sonra söz konusu şirketin yönetimi toplanıp işleme alır. Genel kurul senede 1 kere toplanma kararı alıyor ve orada çıkartmışlar. Benim dilekçem ulaştıktan sonra bu şirkette herhangi bir imzam var mı ya da maaş almış mıyım? Hayır, almamışım. Bu konuda hakkımda iftira atanlara yönelik dava açtım. Ben bunları kayda değer görmek istemediğim için cevap vermek de istemiyorum. Çünkü bunlar sıkıştığından dolayı saldırıya geçtiler"

Yeni Şafak

