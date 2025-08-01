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İstanbul-Halep uçuşları başladı

İstanbul-Halep uçuşları başladı
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul-Halep hattında tarifeli yolcu uçuşlarının bugün itibarıyla yeniden başladığını açıkladı.

Bakan Uraloğlu, Suriye ile hava ulaşımı alanındaki gelişmelere ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu, halihazırda İstanbul-Şam hattında haftanın her günü devam eden uçuşlara ek olarak Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün girişimleriyle bugün itibarıyla İstanbul-Halep hattında da haftalık 3 frekans yolcu seferine başlandığını duyurdu. Bakan Uraloğlu, "Uçuşların yeniden başlaması kapsamında, Şam seferlerinin ardından şimdi de Halep seferlerini başlatıyoruz. Türk Hava Yolları, İstanbul-Halep hattında çarşamba, cuma ve pazar günleri olmak üzere haftada 3 frekans uçuş düzenleyecek" dedi.

Bakan Uraloğlu, Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Halep hattında sefer sayısını 15 Ağustos itibarıyla haftada 5 güne, 1 Eylül itibarıyla ise haftada 7 güne çıkaracağını belirtti.

'SABİHA GÖKÇEN-HALEP SEFERLERİ YARIN BAŞLIYOR'

AJet'in de 2 Ağustos itibarıyla Sabiha Gökçen-Halep hattında uçuşlarının başlayacağını açıklayan Uraloğlu, "Sabiha Gökçen-Halep hattında 4 Ağustos'tan itibaren haftanın her günü uçuş gerçekleştireceğiz" açıklamasında bulundu. 

DHA

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Etiketler istanbul halep Suriye
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