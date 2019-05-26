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  3. 26 Mayıs 2019 17:52

İstanbul Havalimanı'nı arılar bastı !

Çok sık gündeme gelen İstanbul Havlaimanı'nda yeni bir olay yaşandı. Havalimanının apron bölümünde bir körüğü arılar bastı. Ormanlık alandaki kovanından çıkan arıların ağaçlara konamayınca körüğe konmak zorunda kaldığı belirtildi.

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Geçen Nisan ayında açılışı yapılan İstanbul Havalimanı'nda her geçen gün yeni bir olay yaşanıyor. Havalimanının apron bölümünde bir körüğü arılar bastı.

Kovanından çıkan arılar, çevredeki ağaçlara konamayınca uçakların yanaştığı körüğe konmak zorunda kaldı.

airporthaber’den aktarılan bilgiye göre; Bal arısı olduğu anlaşılan arıların çevre köylerde bulunan arıların kovanından çıkarak körüğe konduğu tahmin ediliyor. Bilindiği gibi yeni havalimanının yapıldığı alan daha önce arıların bal aldığı, çiçeklerin bolca bulunduğu ormanlık alandan ibaretti.

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