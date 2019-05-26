İstanbul Havalimanı'nı arılar bastı !

Geçen Nisan ayında açılışı yapılan İstanbul Havalimanı'nda her geçen gün yeni bir olay yaşanıyor. Havalimanının apron bölümünde bir körüğü arılar bastı.

Kovanından çıkan arılar, çevredeki ağaçlara konamayınca uçakların yanaştığı körüğe konmak zorunda kaldı.

airporthaber’den aktarılan bilgiye göre; Bal arısı olduğu anlaşılan arıların çevre köylerde bulunan arıların kovanından çıkarak körüğe konduğu tahmin ediliyor. Bilindiği gibi yeni havalimanının yapıldığı alan daha önce arıların bal aldığı, çiçeklerin bolca bulunduğu ormanlık alandan ibaretti.