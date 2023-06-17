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İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ'ye operasyon

İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ'ye operasyon
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FETÖ’ye yönelik İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonlarda, haklarında yakalama kararı bulunan 28 örgüt üyesinin yakalandığı bildirildi.

KOM Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen ve “Gazi Turgut Arslan“ adı verilen operasyonun, örgütün güncel yapılanmasına ve finans desteği sağlayanlara yönelik yürütüldüğü, yüklü miktarda döviz ve altın ele geçirildiği belirtildi.

Etiketler fetö pdy gözaltı operasyon tutuklama
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