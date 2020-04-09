İstanbul trafiğinde corona bilançosu açıklandı

Corona virüsü salgını, İstanbul trafiğinde de büyük düşüşe neden oldu ancak yine de 1,3 milyon kişi toplu taşıma kullanmaya devam ediyor.

İstanbul İstatistik Ofisi verilerine göre, Türkiye’de ilk corona virüsü vakasının resmen açıklandığı 11 Mart öncesinde 2-6 Mart döneminde 7 milyon 505 bin olan toplu taşıma kullanan günlük yolcu sayısı, 23-27 Mart döneminde yüzde 82,7 düşüşle 1 milyon 299 bine geriledi.

Aynı dönemde Avrupa ve Anadolu yakası arasında Boğaz köprülerinden geçiş yapan araç sayısı yüzde 52,8 azaldı.

Salgınla birlikte İstanbul trafiğinin zirve saatleri de değişerek sabah 08.00-09.00’dan akşam 17.00-18.00’a kaydı.

Ana arterlerde geçiş yapan ortalama araç sayısı yüzde 35,8 azalırken, ortalama hız saatte 54 km’den 68 km’ye yükseldi.