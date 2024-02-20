İstanbul Üniversitesi öğrencilerinden eylem: ''Bu kapı sadece bize mi kapalı''

İstanbul Üniversitesi'nin halka açılmasına tepki gösteren öğrenciler eylem yaptı. Öğrenciler, ''Bu kapı sadece bize mi kapalı" diyerek tepki gçsterdi.

İstanbul Üniversitesi, 13 Şubat itibariyle vatandaşların ziyaretine açılmıştı. Karara tepki gösteren öğrenciler uygulamayı protesto etmek için Vezneciler'den İstanbul Üniversitesi ana kapıya yürüyüş gerçekleştirdi.

"Bu kapı sadece bize mi kapalı" diyen öğrenciler, İstanbul Üniversitesi'ndeki yürüyüşünün ardından Beyazıt Meydan ana kapı önünde forum gerçekleştirdi.

NE OLMUŞTU?

Türkiye'nin en köklü eğitim kurumlarından olan İstanbul Üniversitesi'nin Beyazıt kampüsünün yanı sıra Laleli, Horhor, Avcılar, Çapa, Şişli, Kadıköy, Bahçeköy, Bakırköy ve Büyükçekmece'de bulunan yerleşkeleri vatandaşların ziyaretine açılmıştı. Tepkiler üzerine vatandaşların üniversiteye girişlerine kısıtlama getirilmişti.

İstanbul Üniversitesi'nin konuya ilişkin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "Üniversitemize ziyaretler hafta içi 13:00- 16:00 saatleri arasında tarihi ve kültürel niteliklerinden dolayı Beyazıt Yerleşkemiz bahçesini kapsayacak şekilde gerçekleşecektir. Ziyaret için İstanbul Üniversitesi web sitesi (http://istanbul.edu.tr) üzerinden randevu alınmalıdır. Ziyaretçilerimiz araç ile giriş yapamayacaklardır. Ziyaretlerde Rektörlük binası idari büroları ile eğitim-öğretim görülen binalar, salonlar, etüt sınıfları-okuma salonları ve amfilere giriş yapılamayacaktır. Resmî tatiller (dini ve milli bayramlar, özel günler vb.), sınav günleri ve Üniversitemiz yönetimi tarafından belirlenen zamanlarda kampüsümüz ziyarete kapalı olacaktır. Beyazıt Kampüsü'ndeki tarihi ve kültürel atmosferi deneyimlemek isteyen misafirler, güvenlik görevlilerimiz tarafından yapılacak kontrollere tabi tutulduktan sonra giriş esnasında alacakları ziyaretçi kartları ile yerleşkemize giriş yapabileceklerdir. Üniversite yönetimimiz gerekli görülen durumlarda ek güvenlik tedbirleri uygulama hakkına sahiptir." ifadelerine yer verildi.