İstanbul Valisi Gül'den kar yağışı uyarısı

İstanbul İl Koordinasyon Kurulu toplantısında konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, meteorolojik verilerin takip edilmesi gerektiğini belirterek, ''Ya bir ay erken ya bir ay geç, mutlaka kar yağacak. Araçlarla ilgili, altyapı hizmetleriyle ilgili çalışmaları şimdiden planlamamızda fayda var'' dedi.

İstanbul İl Koordinasyon Kurulu 2023 Yılı 3. Dönem Toplantısı, Fatih'teki Valiliğin ek hizmet binasında yapıldı.

İstanbul Valisi Davut Gül başkanlığındaki toplantıya kaymakamlar, belediye başkanları, yatırımcı bölge ve il kuruluşlarıyla sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

"METEOROLOJİK VERİLERİ TAKİP EDELİM"

İstanbul'da önümüzdeki aylardaki olası kar yağışına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gül, şunları kaydetti:

"Karın ne zaman yağacağı ve ne kadar yağacağı belli değil ama şunu biliyoruz. Kasım ayına girdik. Ya bir ay erken ya bir ay geç, mutlaka kar yağacak. Kar yağdığında İstanbul'un 3 aşağı 5 yukarı neyle karşılaşacağı belli. O açıdan da karla mücadele anlamında araçlarla ilgili, altyapı hizmetleriyle ilgili çalışmaları şimdiden planlamamızda fayda var. Özellikle meteorolojik verileri takip edelim. Okulların, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hastalığı olan kişilerin durumlarının planlamasını son dakika değil önceden planlayıp çalışmamız lazım."