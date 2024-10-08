İstanbul'a yeni tramvay hattı geliyor: Açılış tarihi belli oldu

İstanbul Anadolu yakasına yeni bir tramvay hattı geliyor. Üç ilçeyi birbirine bağlayacak yeni tramvay hattının 33 duraktan oluşması planlanıyor.

İstanbul Anadolu yakasına yeni bir tramvay hattı kazandırılıyor. Üsküdar, Kadıköy ve Maltepe’yi birleştirecek tramvay hattının 2026 yılı sonlarında yolcu taşıması bekleniyor.

İstanbul'da Anadolu yakasındaki 3 ilçeyi birleştirecek olan tramvay hattı projesi geçen haziran ayında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nde onaylanmıştı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da tramvay hattında çalışmalara Kadıköy’de meydan düzenlemesiyle başlandığını açıklamıştı.

2026 YILINDA HİZMETE AÇILACAK

Üsküdar, Kadıköy ve Maltepe’yi birleştirecek tramvay hattının 2026 yılı sonlarında yolcu taşıması bekleniyor.

YENİ TRAMVAY HATTININ GÜZERGAHI VE DURAKLARI

Üsküdar Meydanı’ndan yola çıkan bir kişi Zeynep Kamil üzerinden oradaki hastane bölgesine ve Karacaahmet Mezarlığı’na rahatlıkla ulaşabilecek. Kadıköy Meydanı’ndan yolculuğa başlayan bir kişi de rahatlıkla Bostancı’ya ya da Göztepe Hastanesi’ne ulaşabilecek.

33 duraktan oluşacak Üsküdar-Kadıköy-Maltepe Tramvay Hattı durakları şu şekilde planlanıyor:

· Üsküdar Meydan

· Üsküdar Kaymakamlık

· Valide-i Atik

· Zeynep Kamil

· Karacaahmet

· Numune Hastanesi

· Haydarpaşa Teknik Lisesi

· Rıhtım

· Altıyol

· Söğütlüçeşme

· Ziverbey

· Kuyubaşı

· M.Ü.- Hastane

· Çemenzar

· Göztepe

· Sahrayıcedit

· Tüccarbaşı

· Kazasker

· Ayşekadın

· Şenesenevler

· Bostancı

· Altıntepe

· Küçükyalı

· Adnan Kahveci

· İdealtepe

· Maltepe Kaymakamlık

· Maltepe Belediyesi

· Maltepe Meydan

· Maltepe

· Orhangazi

· Cevizli

· Tugay Yolu

· Vergi Dairesi