  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 10 Haziran 2020 17:33

İstanbul'da 2 bekçi açığa alındı

İstanbul Beyoğlu'nda bir kişiye tokat atıp mevzuata aykırı üst araması yapan 2 bekçi açığa alınarak haklarında soruşturma başlatıldı.

İstanbul'da 2 bekçi açığa alındı
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Yabancı uyruklu kişiye tokat atıp mevzuata aykırı üst araması yaptıkları belirlenen iki gece bekçisi açığa alınarak haklarında soruşturma başlatıldı.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan iki mahalle ve çarşı bekçisi, Tarlabaşı Bulvarı’nda şüphelendikleri yabancı uyruklu bir kişiye "dur" ihtarı yaptı.

Uyarı üzerine kaçan kişi, kovalamacanın ardından yakalanırken, üzerinde herhangi bir suç unsuru çıkmaması ve kimlik kontrolünde de aramasının bulunmaması sonucu serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, görüntülerde iki bekçinin, yabancı uyruklu kişiye mevzuata aykırı şekilde üst araması yaptıklarının ve tokat attıklarının görülmesi üzerine bekçileri açığa alarak haklarında soruşturma başlattı.

Meclis'ten geçti! Artık sokakların kralı Bekçiler!Meclis'ten geçti! Artık sokakların kralı Bekçiler!

 

AA

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
istanbul , beyoğlu , tokat , bekçi
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM