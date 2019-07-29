''İstanbul'da 200 öğrenci okulsuz kaldı''

CHP İstanbul 26. dönem milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş ailelerin mağduriyetini Twitter hesabından duyurdu. Yarkadaş Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a da seslenerek mağduriyetin giderilmesini istedi.

Yarkadaş şu bilgileri paylaştı:

1- İst. Sarıyer Bahçeköy'de 200 öğrenci okulsuz kaldı. Mesele şu: #BİLNET adıyla faaliyet gösteren okulun isim hakkını kullanan Kazanım Eğitim Kurumları, bir süre önce BİLNET'le bağını kopardı. Ardından da Gökyıldız Eğitim Kurumları olarak yollarına devam edeceklerini açıkladı.

2- Gökyıldız adlı şirket okulun #BİLNET olan isminin de #Bahçeköy olarak değiştirildiğini ilan etti. Ailelere de bilgi verildi. Ancak iki gün önce, okulun yoluna devam edemeyeceği duyuruldu. Aileler ve öğrenciler muhatap ve çözüm arıyor. @ziyaselcuk'un konuya müdahil olması şart

3- Şu an 200 öğrencinin gidebileceği bir okul yok! Zira; çevre okullarda kayıtlar ve yerleştirmeler neredeyse tamamlandı. Üstelik kayıt ücretleri de astronomik rakamlara ulaştı. Aileler, seslerinin duyulmasını ve çözüm bulunmasını istiyor. @ziyaselcuk ve yardımcılarının dikkatine