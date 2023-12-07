İstanbul'da 8 DEAŞ'lı yakalandı
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri yönünde istihbari bilgi bulunanlara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı.
DHA
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