İstanbul'da barajların doluluk oranı yükseldi

İSKİ verilerine göre, İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 49.45'e yükseldi.

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan yağmur aralıklarla etkisini sürdürüyor. Yağışların ardından İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajların doluluk oranı merak konusu oldu.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi verilerine göre, 18 Mayıs Perşembe günü İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 49.45'e yükseldi.

Doluluk oranı en düşük olan baraj yüzde 13.38 ile Pabuçdere oldu. Ömerli Barajı ise yüzde 79.3 ile İstanbul'a su sağlayan barajlar arasında doluluk oranı en yüksek baraj oldu.

İstanbul’daki barajların doluluk oranları ise şöyle:

Alibey Barajı yüzde 25.49

Büyükçekmece Barajı yüzde 33.97

Darlık Barajı yüzde 65.49

Elmalı Barajı yüzde 44.04

Istrancalar Barajı yüzde 33.94

Kazandere Barajı yüzde 17.08

Ömerli Barajı yüzde 79.3

Pabuçdere Barajı yüzde 13.38

Sazlıdere Barajı yüzde 33.01

Terkos Barajı yüzde 41.14