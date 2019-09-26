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İSTANBUL'DA BİR DEPREM DAHA ! BEŞİK GİBİ SALLANIYOR
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  3. 26 Eylül 2019 20:40

İstanbul'da bir deprem daha Beşik gibi sallanıyor

İstanbul'da depremler art arda geliyor. 18.39'da 3.5 şiddetinde bir depremin olmasının ardından 23.15 sıralarında da bir deprem daha meydana geldi.

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İstanbul'da merkezi Marmara Denizi olan  bir deprem daha meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünün 3.9 olduğunu belirtti. Deprem 11.7 km derinliğinde oldu.

Marmara Denizi, Silivri açıklarında saat 23.02'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli, depremin derinliğinin 11 km olduğunu açıkladı.

23.20 sıralarında İstanbul'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. 

DEPREMLER ART ARDA GELİYOR

İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 5,8’lik depremin ardından artçı depremler gelmeye devam ediyor.

Son olarak Silivri açıklarında 18.39'da 3.5 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada depremin derinliğinin yaklaşık 14.8 km olduğu açıklandı.

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