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İSTANBUL'DA BİR DEPREM DAHA ! BEŞİK GİBİ SALLANIYOR
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  3. 26 Eylül 2019 23:20

İstanbul'da depremden kaçarken kapıyı söktüler

İstanbul'da Silivri merkezli meydana gelen 5.9'luk deprem tüm ilçe ve çevre illerde hissedildi. İstanbul'da bir markette market çalışanları binadan kaçarken kapıyı söktü.

Video Galeri
Deprem uzmanları deprem anında bakın ne yaptı
Deprem uzmanları deprem anında bakın ne yaptı
Video Galeri
Depremde temeli yan yatan bina drone ile görüntülendi
Depremde temeli yan yatan bina drone ile görüntülendi
Video Galeri
Dişçide deprem anı kamerada
Dişçide deprem anı kamerada
Video Galeri
Belediye Başkanı depreme okulda yakalandı
Belediye Başkanı depreme okulda yakalandı
Video Galeri
Avcılar'da deprem sırasında cami minaresinin yıkılma anı kamerada
Avcılar'da deprem sırasında cami minaresinin yıkılma anı kamerada
Video Galeri
Avcılar'da minarenin yıkılışı kameralara yansındı
Avcılar'da minarenin yıkılışı kameralara yansındı
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